La historia que "montó" Yulieth para retener a Camila mientras llegaban los hombres

Nuevos detalles salieron a la luz durante la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los señalados por la muerte de María Camila Potosí.

La Fiscalía expuso paso a paso cómo, según la investigación, se habría desarrollado el plan que terminó con la vida de la joven madre, quien tenía ocho meses de embarazo.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la explicación entregada por el ente acusador sobre la estrategia que, presuntamente, utilizó Yulieth Angulo para evitar que María Camila abandonara el lugar antes de que llegaran las demás personas involucradas.

La historia que habría usado Yulieth para mantener a María Camila en la vivienda

De acuerdo con la Fiscalía, cuando María Camila ya se encontraba dentro del inmueble, sin conocer lo que estaba ocurriendo, Yulieth Angulo comenzó a ganar tiempo con una situación aparentemente cotidiana.

Durante la audiencia, el fiscal aseguró que la mujer "la entretuvo fingiendo la pérdida de las llaves del automotor (motocicleta) hasta tanto arribaron Nixon Estiven y Edwin García Zuluaga".

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Según la explicación entregada por el ente investigador, esa maniobra habría permitido que María Camila permaneciera en la vivienda mientras llegaban los otros señalados de participar en los hechos.

La Fiscalía sostiene que esa acción hizo parte de una planeación en la que, presuntamente, cada uno de los involucrados tenía una función específica antes, durante y después de lo ocurrido.

Caso María Camila Potosí: la mentira que Yulieth habría dicho para convencer a sus cómplices /Foto: redes sociales

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La Fiscalía explicó el papel que habría tenido cada implicado

Durante la diligencia judicial también fueron expuestas las funciones que, según el ente acusador, desempeñó cada una de las personas investigadas.

Respecto a Nixon Estiven, el fiscal indicó:

"Siendo el aporte de Nixon Estiven brindar seguridad, reducir mediante la violencia física y el uso de arma blanca a María Camila. Custodiar el inmueble y ubicar al conductor del vehículo que posteriormente extraería su cuerpo sin vida".

Sobre Edwin García Zuluaga, la Fiscalía manifestó:

"Fue el aporte de Edwin el de brindar seguridad al área perimetral en los recorridos posteriores y alertar si había presencia de la autoridad policial y/o la comunidad".

En la audiencia también se mencionó el nombre de Kevin Alexis. De acuerdo con el ente acusador, su función habría estado relacionada con la coordinación de toda la logística.

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El fiscal explicó:

"Fue el aporte de Kevin Alexis el de proveer la logística entendida como la capacidad humana y los medios para la ejecución del hecho; además fue quien distribuyó las funciones y acordó el valor del trabajo criminal".

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Estas declaraciones fueron presentadas como parte de los elementos recopilados durante la investigación que adelanta la Fiscalía.

Caso María Camila Potosí: así fue la reacción de los cinco capturados durante la audiencia /Foto: Audicencia Fiscalía /Composición (IA)

Fiscalía habló de la muerte de María Camila y de la extracción de la bebé

Otro de los momentos más impactantes de la audiencia fue cuando la Fiscalía describió la forma en que, según Medicina Legal y los elementos recolectados, murió María Camila Potosí.

Durante la exposición, el ente acusador afirmó:

"De esta manera mataron por las múltiples heridas con patrón cortopunzante en tórax y cuello a la joven María Camila Potosí Gómez por su condición de ser mujer y dada su condición de mujer gestante, ocho meses de embarazo de una niña también de género femenino".

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Asimismo, el fiscal sostuvo que la bebé que esperaba María Camila fue extraída de manera violenta.

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La audiencia también permitió conocer que, según la investigación, "a María Camila Potosí le fue extraída violentamente su bebé Alahia Moncayo Potosí, con ocho meses de gestación, mediante una cesárea artesanal", una afirmación que hizo parte de la sustentación presentada por la Fiscalía.