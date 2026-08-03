Chats revelan macabro plan en el caso de Camila Potosí: "De un solo golpe no se muere"

La investigación por el caso de María Camila Potosí sigue revelando nuevos detalles que han causado conmoción.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento contra los cinco procesados, la Fiscalía General de la Nación presentó una serie de conversaciones extraídas de teléfonos celulares que, según el ente acusador, permitirían reconstruir la planeación de los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en Cali.

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Entre los mensajes leídos por el fiscal hubo una frase que impactó especialmente a quienes seguían la diligencia judicial: "Eso de un solo golpe no se muere". Esa conversación hace parte del material probatorio que hoy analiza la Fiscalía y que fue expuesto para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento contra los cinco investigados.

El juez de control de garantías envió a prisión a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron imputados por diferentes delitos relacionados con este caso. Ninguno aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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Los chats que presentó la Fiscalía durante la audiencia

Según explicó el ente investigador, los primeros contactos entre Yulieth Cecilia Angulo Escobar y Kevin Alexis López Orozco comenzaron el 24 de junio de 2026.

Dos días después, de acuerdo con la Fiscalía, la mujer volvió a escribirle con una petición que llamó la atención de los investigadores.

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En la audiencia se leyó el siguiente mensaje:

"¿Conoce a alguien que haga cositas malas?". Según el fiscal, inmediatamente explicó el motivo de la solicitud:

"Necesito retener una persona por un día. Es una mujer". La respuesta que recibió, según el material presentado por la Fiscalía, fue breve:

"Sí, obvio". Posteriormente, la conversación continuó con otra afirmación atribuida a Yulieth:

"Le quiero meter ese susto porque por culpa de ella perdí mi bebé hace poco". Para la Fiscalía, estos intercambios de mensajes representan uno de los primeros indicios de la planeación que posteriormente habría desembocado en los hechos investigados.

La Fiscalía reconstruyó los últimos momentos de María Camila Potosí Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

La conversación en la que hablaron del lugar donde dejarían el cuerpo

Otro de los apartes revelados durante la audiencia corresponde a una conversación del 3 de julio, cuando, según la Fiscalía, la planeación ya incluía qué hacer después de ocurrido el ataque.

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De acuerdo con la lectura realizada por el fiscal, Yulieth preguntó:

"¿Dónde la van a meter?". La respuesta atribuida a Kevin López fue:

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"La metemos a esa invasión de Santa Helena". La Fiscalía destacó que ese lugar coincide con la zona donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de María Camila Potosí, elemento que hoy hace parte de las evidencias recopiladas por los investigadores.

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La búsqueda de un método para inmovilizar a María Camila

Las conversaciones también muestran, según el ente acusador, que la mujer buscaba la manera de mantener inmovilizada a la víctima durante varias horas.

En otro de los mensajes presentados en la audiencia quedó consignada la siguiente pregunta:

"¿Sabe con qué la puedo dormir? Necesito tenerla unas horitas y dormirla". La Fiscalía aseguró que la respuesta fue afirmativa, por lo que considera que la conversación evidencia cómo avanzaba la coordinación entre los hoy procesados.

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Las conversaciones continuaron durante los días siguientes.

Para el 9 de julio, según la Fiscalía, el tema principal ya era el dinero que costaría ejecutar el plan.

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Durante la audiencia se indicó que Yulieth insistía en acelerar todo y discutía el valor que debía pagar. El fiscal explicó que Kevin López le manifestó que necesitaban contar con una fotografía de María Camila y conocer su ubicación.

Después de conocer la suma solicitada, la respuesta atribuida a la mujer fue:

"De un millón no pasa". Según la investigación, incluso manifestó que pretendía conseguir ese dinero vendiendo su motocicleta.

