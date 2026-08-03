Búfalo de Yo Me Llamo confiesa su pasado oscuro como "Trabajador nocturno"

La imagen de Búfalo hoy está asociada al éxito deportivo, el boxeo y el entrenamiento de alto rendimiento. Sin embargo, para llegar a la estabilidad que muestra en Yo Me Llamo, tuvo que salir de un ambiente que él mismo describe como "el mismísimo infierno".

Durante 14 años, su lugar de trabajo no fueron los gimnasios ni los sets de televisión, sino el oscuro mundo de la seguridad en discotecas y la vida nocturna, así lo contó para El Klub de La Kalle.

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¿En qué trabajó Búfalo antes de Yo Me Llamo?

Antes de dar el salto a la fama, Búfalo aprovechó su impresionante biotipo para trabajar como seguridad profesional y escolta.

Este camino lo llevó a pasar casi una década y media sumergido en la noche, un entorno que terminó por hastiarlo debido a las situaciones degradantes que presenció.

Según relató, en esos lugares fue testigo de lo más bajo de la condición humana, mencionando específicamente haber convivido con entornos de drogadicción y prostitución constante.

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Su trabajo no se limitaba a cuidar una puerta. Búfalo confesó que trabajó para personas "muy pesadas" y que en ocasiones tuvo que realizar "favores" que no iban con su personalidad.

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Entre estas tareas se encontraban los "cobros", donde utilizaba su tamaño para intimidar a deudores, una labor que le generaba mucho pesar y que finalmente lo motivó a retirarse porque sentía que estaba siendo cómplice de algo que no era lo suyo.

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¿Qué situaciones peligrosas vivió Búfalo en la noche?

La experiencia de Búfalo en la seguridad nocturna estuvo marcada por la violencia y el peligro real. Una de las historias más impactantes que compartió fue cuando tuvo que rescatar a una joven que estaba siendo víctima de una agresión masiva por parte de más de 30 personas.

Gracias a sus conocimientos en primeros auxilios y su formación en la parte militar, pudo intervenir y asistir a personas, tanto hombres como mujeres, que estaban al borde de la muerte por sobredosis en las fiestas donde él trabajaba.

Hoy en día, Búfalo asegura que ese pasado quedó atrás, aunque las secuelas del ambiente nocturno lo hicieron una persona que prefiere los lugares sobrios y viajar, evitando salir de fiesta a toda costa.

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Su transición hacia la televisión se dio gracias a los contactos que hizo como asistente de seguridad internacional, lo que le permitió conocer a productores de Hollywood y actores de riesgo antes de aterrizar en el reality colombiano.