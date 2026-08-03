¿Habrá Ley Seca? Estas son las restricciones oficiales por la posesión de De la Espriella

Las autoridades del Valle del Cauca han definido un estricto paquete de medidas de seguridad para garantizar el orden público durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para este viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Ante la expectativa de miles de ciudadanos y diversas movilizaciones, la gran interrogante comercial y residencial ha sido resuelta: sí habrá ley seca por posesión de De la Espriella en la capital del departamento y zonas de influencia.

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Horarios y cobertura de la ley seca en el Valle

La restricción a la venta y consumo de bebidas embriagantes fue confirmada tras la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU) regional. La ley seca en Cali comenzará a regir desde el día anterior, es decir, el 6 de agosto, extendiéndose durante todo el día de la investidura presidencial.

Esta normativa no se limitará únicamente al territorio caleño; las alcaldías de Palmira , Candelaria , Jamundí , Yumbo y Pradera también aplicarán la medida de manera simultánea para prevenir cualquier alteración de la convivencia ciudadana.

Otras restricciones vigentes para el 7 de agosto

Además de la prohibición de licores, el plan de seguridad de la Fuerza Pública contempla limitaciones severas en la movilidad y el espacio aéreo.

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Queda estrictamente prohibido el vuelo de drones en los cascos urbanos de los municipios bajo el PMU. De igual forma, se han decretado controles estrictos al transporte de combustibles en recipientes informales, la suspensión temporal de mudanzas y el acarreo de escombros o carga pesada en las vías principales de acceso al Arena USC, recinto oficial del evento institucional.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder , enfatizó que la administración distrital mantendrá una política de cero tolerancia frente a los bloqueos de vías públicas.

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Si bien se respetará el derecho legítimo a la protesta pacífica programada por sectores de la oposición, más de 11.000 uniformados de la Policía y el Ejército custodiarán los corredores estratégicos para disipar cualquier foco de vandalismo.

Ley seca por posesión de De la Espriella Restricciones para el 7 de agosto

¿Por qué la posesión presidencial se trasladó a Cali?

Históricamente, los mandatarios colombianos toman su juramento en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Sin embargo, la posesión de Abelardo de la Espriella en 2026 rompe la tradición tras cancelarse la sede inicial en Popayán debido a contingencias climáticas y alertas por la actividad volcánica en el suroeste del país, la cual afectaba directamente la logística aeroportuaria.

El Congreso de la República avaló por mayoría absoluta el traslado del órgano legislativo hacia la capital del Valle para formalizar el inicio del periodo constitucional.

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Para incentivar la colaboración social en materia de prevención, el Gobierno mantiene activa una recompensa de hasta 500 millones de pesos dirigida a cualquier persona que suministre información verificable que ayude a neutralizar amenazas terroristas antes de la jornada del viernes.

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Las autoridades invitan a verificar los decretos definitivos a través de los portales de la Alcaldía de Santiago de Cali para monitorear cambios de última hora.



¿Bogotá y otras ciudades se unen a la ley seca?

A diferencia de las jornadas de elecciones nacionales, el decreto de ley seca para este 7 de agosto no tiene un alcance obligatorio en todo el territorio colombiano.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y los mandatarios de otras grandes capitales como Medellín y Barranquilla confirmaron que, por el momento, no aplicarán restricciones a la venta de licor en sus jurisdicciones comerciales.

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A pesar de que sectores de la oposición han convocado a concentraciones pacíficas en Bogotá y Barranquilla, los alcaldes locales determinaron que los dispositivos policiales de vigilancia son suficientes para mitigar riesgos.

Sin embargo, los gremios de comerciantes advierten que los ciudadanos y dueños de negocios deben estar atentos por si a última hora cambian de idea las administraciones locales y deciden unirse a la ley seca ante cualquier alteración imprevista del orden público. Por ahora, las prohibiciones de consumo de bebidas alcohólicas quedan estrictamente concentradas en la región metropolitana del Valle del Cauca.