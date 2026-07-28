El millonario salario que ganará Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

El panorama político y económico del país se prepara para un giro histórico tras las elecciones del pasado 21 de junio. Una de las dudas más frecuentes entre los ciudadanos es saber exactamente cuál será el salario de Abelardo de la Espriella como presidente una vez asuma el cargo de forma oficial el próximo 7 de agosto.

Al tratarse de la máxima dignidad del poder ejecutivo, la remuneración del mandatario despierta un enorme interés público. De acuerdo con el marco normativo legal del Estado colombiano y el Decreto 311 de 2026, el nuevo jefe de Estado se posicionará de inmediato como uno de los altos funcionarios mejor remunerados de toda la nación.

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El sueldo mensual desglosado del nuevo mandatario

El salario de Abelardo de la Espriella como presidente de la República estará fijado en aproximadamente $52 millones de pesos mensuales durante el periodo gubernamental 2026-2030.

Este monto no corresponde únicamente a un sueldo básico, sino que se encuentra estrictamente estructurado en tres componentes legales obligatorios.

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El primer pilar es la asignación básica mensual; el segundo rubro corresponde a los gastos de representación indispensables para el ejercicio del cargo; y el tercero equivale a una prima especial de servicios.

Con estos factores sumados, la cifra mensual total supera de forma considerable los ingresos promedio de la administración pública y ha abierto debates sobre la brecha frente al salario mínimo vigente.

Posesión de Abelardo De La Espriella tendría escenario en Cali: estas son las opciones /Foto: Facebook Abelardo De la Espriella

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Los ingresos de José Manuel Restrepo en la Vicepresidencia

Por otra parte, la rama ejecutiva también definió los ingresos que percibirá la fórmula vicepresidencial del nuevo gobierno. El economista y exministro José Manuel Restrepo , elegido como vicepresidente de Colombia, tendrá una asignación mensual fijada en $41,3 millones de pesos.

De la misma manera que ocurre con el primer mandatario, la remuneración de Restrepo se divide legalmente entre una asignación básica, gastos de representación y una prima de dirección.

Ambos líderes políticos asumirán estas asignaciones en el instante en que se realice el acto oficial de posesión presidencial en la ciudad de Cali.

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Contexto económico frente a las propuestas del nuevo gobierno

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La revelación de estos ingresos mensuales ha cobrado una relevancia especial debido a las políticas de austeridad que planea implementar la administración entrante.

El plan de campaña propuesto por la dupla ganadora busca realizar una reducción del 40% del Estado y suprimir múltiples entidades públicas con el fin de ahorrar cerca de 20 billones de pesos al presupuesto nacional.

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Paralelamente, el equipo económico del gobierno electo, liderado bajo las directrices del futuro ministro de Hacienda, ha manifestado que cualquier ajuste en las escalas salariales del país debe manejarse con suma responsabilidad para no presionar la inflación.

Mientras avanzan los empalmes y nombramientos oficiales, los ojos de la opinión pública se mantienen fijos sobre el costo de la nómina de los nuevos gobernantes.

¿Abelardo de la Espriella recibirá el sueldo?

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha manifestado de manera contundente que no recibirá el salario correspondiente al cargo de primer mandatario de los colombianos.

Su compromiso público estipula que los más de 52 millones de pesos mensuales que devenga un jefe de Estado en el país serán donados en su totalidad a diversas fundaciones y obras de beneficencia social, con el objetivo de enviar un mensaje de austeridad y transparencia desde el inicio de su administración.

Sin embargo, a pesar de la firmeza de sus declaraciones en campaña, la implementación de esta medida dependerá de los mecanismos legales del sector público y de los trámites administrativos necesarios para desviar dichos fondos estatales hacia el sector privado.

Por lo tanto, la confirmación de si esta renuncia salarial se mantendrá sin interrupciones y cómo se ejecutará legalmente es algo que solo se sabrá con el tiempo una vez inicie formalmente su gestión gubernamental.