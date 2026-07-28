Reacción de gatos durante el fuerte terremoto de Japón, ¿sabían que iba a ocurrir?

Un video grabado en Japón durante el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu se volvió viral en redes sociales por la inesperada reacción de varios gatos, cuyas imágenes llamaron la atención de miles de usuarios.

El registro muestra el momento en el que un grupo de felinos parece ponerse en alerta mientras el lugar comienza a estremecerse. La escena generó todo tipo de comentarios entre quienes se preguntan si los animales pudieron percibir el movimiento telúrico antes de que fuera evidente para las personas.

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El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y se convirtió en uno de los contenidos más comentados relacionados con el fuerte sismo que golpeó el sur de Japón.

¿Qué se sabe del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a Japón?

Japón volvió a enfrentarse este martes a la fuerza de la naturaleza luego de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera la isla de Kyushu.

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El epicentro del movimiento se ubicó bajo la prefectura de Kumamoto, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Debido a la intensidad del sismo, el movimiento telúrico se sintió con fuerza en diferentes ciudades del sur del país, generando momentos de preocupación entre los habitantes.

Tras el terremoto, las autoridades activaron los protocolos de emergencia correspondientes y se mantuvo especial atención sobre las zonas costeras ante la posibilidad de que se presentaran variaciones en el nivel del mar.

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Además, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por posible tsunami para algunas zonas costeras. Sin embargo, esta advertencia fue levantada posteriormente, luego de confirmar que no se registraron olas de gran magnitud.

Mientras las autoridades monitoreaban la situación, en redes sociales comenzaron a aparecer diferentes videos que mostraban cómo fue vivido el terremoto en distintos lugares.

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¿Los gatos pueden anticipar un terremoto?

La reacción de los animales durante un terremoto ha sido motivo de conversación en diferentes ocasiones. En este caso, el comportamiento de los gatos quedó registrado justo cuando el movimiento telúrico comenzó a sentirse, lo que llevó a muchos usuarios a relacionar ambas situaciones.

Sin embargo, a partir de las imágenes no es posible determinar si los felinos realmente anticiparon el terremoto o si reaccionaron al inicio del movimiento.

Lo que sí se observa en el video es un cambio repentino en su comportamiento. Los animales pasan de estar tranquilos a mantenerse atentos y desplazarse de manera rápida, mientras el entorno comienza a experimentar los efectos del sismo.

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El registro, por esta razón, despertó curiosidad entre los internautas y se convirtió en uno de los videos que más llamó la atención tras el terremoto de magnitud 7,1 que afectó a Kyushu.

#Japón 🚨| El fuerte terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la isla de Kyushu, en Japón, también dejó una curiosa escena. 🐱



Un grupo de gatos quedó grabado reaccionando al movimiento telúrico mientras el sismo estremecía la zona. 📹 #NoticiasDígame #Sismo #Mascotas pic.twitter.com/l7J1sozTtj — Dígame.com.co l Medio digital 🇨🇴 (@DigameMM) July 28, 2026