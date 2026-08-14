'Profeta Simón' reaparece y revela qué pasará durante los "3 días de oscuridad"

El llamado "profeta Simón" volvió a llamar la atención en redes sociales después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Varias grabaciones del hombre, registradas semanas antes del fuerte movimiento telúrico, comenzaron a circular nuevamente y generaron preguntas entre los usuarios que aseguran que sus palabras habrían anticipado el sismo.

El hombre, conocido por recorrer las calles del centro de Medellín con una Biblia en la mano y conversar con los transeúntes, aparece en diferentes videos compartiendo mensajes religiosos y advertencias sobre acontecimientos que, según afirma, estarían por ocurrir.



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Ahora, después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia, sus declaraciones volvieron a tomar fuerza. A las primeras advertencias sobre movimientos sísmicos se sumó otra afirmación que despertó todavía más comentarios: la llegada de unos supuestos "3 días de oscuridad".

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Según lo que se observa en las grabaciones que circulan en redes sociales, el hombre habla de un periodo en el que, de acuerdo con sus creencias, se presentarían cambios drásticos en la vida cotidiana.

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¿Quién es el llamado "profeta Simón"?

Hasta que sus videos comenzaron a ganar mayor atención, Simón era conocido principalmente como un hombre de edad avanzada que recorría diferentes sectores del centro de Medellín.

Su apariencia también ha contribuido a que sea fácilmente reconocido en las grabaciones: cabello canoso, una larga barba blanca y una Biblia que suele llevar consigo mientras conversa con las personas.

En sus intervenciones asegura ser "un instrumento de Jesucristo" y sostiene que sus mensajes corresponden a advertencias que, según su creencia, recibe de Dios.

El ‘profeta’ Simón reapareció tras el terremoto en Colombia y volvió a hablar sobre sus supuestas advertencias y nuevos pronósticos. /Foto: redes sociales /

La coincidencia temporal fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a presentar sus antiguas declaraciones como una supuesta anticipación del fenómeno sísmico.

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Sin embargo, que una persona mencione previamente que ocurrirá un terremoto no permite determinar que haya podido conocer de antemano el lugar, la fecha, la magnitud o las características de un sismo.

De hecho, ningún ser humano, tecnología o método científico puede anticipar con precisión la fecha, hora, lugar y magnitud exacta de un terremoto.

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¿Qué dijo sobre los "3 días de oscuridad"?

La parte que más recientemente ha llamado la atención corresponde a sus afirmaciones sobre los llamados "3 días de oscuridad".

En los videos atribuidos al llamado "profeta Simón", la advertencia adquiere un tono particularmente llamativo porque relaciona esos días con una interrupción de elementos cotidianos.

Entre las afirmaciones que se le atribuyen aparece la idea de que durante ese periodo no habría dinero, bancos ni internet.

Sin embargo, se trata de afirmaciones basadas en creencias populares y no en evidencia científica.

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También habló de un supuesto "terremoto mundial"

Los mensajes que circulan sobre el "profeta Simón" no se limitan a Colombia.

En algunas de las grabaciones, el hombre menciona otros lugares y habla de una supuesta continuación de movimientos telúricos. Entre sus referencias aparecen México y California, en Estados Unidos, además de la expresión "terremoto mundial".

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Además, dentro de sus mensajes, el llamado “profeta Simón” también habla de una supuesta salvación relacionada con la oración y el desprendimiento material.

En ese discurso menciona rezar el Salmo 91 y el Salmo 51, dejar de lado el dinero y apartarse de la codicia.

Estas afirmaciones hacen parte de su mensaje religioso y de las creencias que comparte en sus videos; no constituyen recomendaciones respaldadas por evidencia científica ni permiten confirmar que los llamados “3 días de oscuridad” vayan a ocurrir.