Angeóloga reveló cómo se le manifestó la predicción del terremoto en Colombia

La angeóloga María Claudia Forero, cuya predicción sobre el sismo del pasado 10 de agosto en Colombia se volvió viral en redes sociales, compartió con El Klub de La Kalle los detalles de la experiencia espiritual que, según su testimonio, tuvo días antes del evento sísmico.

Durante la entrevista, Forero explicó que la revelación ocurrió el pasado 28 de julio, cuando recibió un mensaje que interpretó como una advertencia para Colombia.

Sobre la manera en que recibió esta información, la angeóloga describió un estado particular de conciencia entre el sueño y la vigilia.



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“Estaba yo entre dormida o despierta, es que no sé muy claro si estaba muy dormida porque fue muy real. Cuando pasa este acontecimiento, pues yo abro los ojos y pareciera como si no hubiera dormido nada”, relató.

En su testimonio, aseguró que durante esta experiencia fue trasladada espiritualmente a un escenario histórico. “las personas que estaban ahí eran de ese tiempo antiguo por sus vestimentas”, afirmó.

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Uno de los elementos que más llamó su atención fue la comunicación con los seres que, según relató, se le manifestaron. María Claudia Forero aseguró que el mensaje fue transmitido en una lengua antigua, pero que pudo comprenderlo sin dificultad.

“Empiezan a hablarme, pero en arameo, obviamente en esa lengua, y lo más impactante era que yo lo entendía como si me hablara español”, precisó. De acuerdo con su relato, las palabras que dijo en su video después fue: “Se viene un terremoto muy fuerte en Colombia, oren, oren, oren”.

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¿Qué más comentó María Claudia Forero?

Tras recibir la revelación, Forero aseguró que tuvo dudas sobre si debía hacer público el mensaje debido a la sensibilidad del tema. Sin embargo, decidió compartir un video en sus redes sociales el mismo 28 de julio.

En aquella publicación, hizo énfasis en la importancia de la oración y afirmó que “el rosario es indispensable para resguardarnos del mal”, además de recomendar buscar protección bajo el “manto sagrado de la Virgen María”.

Según explicó, el mensaje que recibió la invitaba a promover la unión en oración ante lo que interpretó como “tiempos de crisis”.

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Desde el Valle del Cauca, María Claudia Forero también habló sobre su papel frente a este tipo de experiencias y se definió como un instrumento de la divinidad. “Yo solamente soy usada, yo solamente soy un canal... todo lo hace Dios”, afirmó al ser consultada sobre su capacidad para anticipar este tipo de acontecimientos.

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Asimismo, señaló que, desde su perspectiva, estos dones pueden ser desarrollados por cualquier persona que actúe desde la fe y el amor, pues, según sus palabras, “Dios ve el corazón”.

La angeóloga también aseguró haber recibido otras percepciones relacionadas con diferentes regiones del mundo. Entre los lugares que mencionó están Italia y Perú, país este último en el que afirmó haber escuchado repetidamente la palabra “metropolitana”.

La angeóloga reapareció en sus canales digitales tras el terremoto registrado en Colombia para compartir una nueva advertencia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y AFP

Además, habló sobre una posible situación relacionada con la salud pública y mencionó eventuales enfermedades respiratorias. Según su interpretación, la humanidad atraviesa actualmente una etapa de “energías densas”, asociadas a la falta de tolerancia, empatía y amor.

María Claudia Forero concluyó su intervención señalando que su propósito es compartir estas experiencias de manera preventiva para que las personas, desde sus creencias, puedan reaccionar mediante la oración.

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