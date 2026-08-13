Juanpis González reúne a Feid, Carlos Vives y más artistas en concierto por el terremoto

Alejandro Riaño, por medio de su personaje Juanpis González, anunció un concierto para apoyar a las comunidades afectadas por el fuerte sismo de magnitud 7,4. El evento reunirá a varios artistas y se realizará en Bogotá.

La cita será el próximo 29 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá y llevará por nombre 'The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos'. La jornada busca reunir recursos destinados a las comunidades del Chocó.

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El anuncio llega tras la emergencia nacional provocada por el terremoto. Según Juanpis González, el 100 % de los recursos recaudados durante el evento será entregado a la Fundación PLAN para gestionar proyectos de reconstrucción de viviendas.



¿Qué artistas estarán en el concierto por el terremoto?

El concierto reunirá diferentes géneros musicales en una misma jornada, con una programación pensada para ofrecer un espectáculo amplio en Bogotá. La iniciativa contará con artistas de distintas generaciones y estilos que decidieron sumarse a la causa.

La jornada combinará música urbana, vallenato y pop, en un encuentro que busca reunir al público alrededor de una causa común. La programación se extenderá durante varias horas y tendrá lugar en el Movistar Arena.

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Artistas confirmados



Feid

Carlos Vives

Manuel Turizo

Kapo

Piso 21

Mike Bahía

Luis Alfonso

Manuel Medrano

Santiago Cruz

Monsieur Periné

Nidia Góngora

Chocquibtown

La variedad musical será uno de los elementos centrales de la jornada, que tendrá representantes de diferentes estilos. El evento busca reunir al público alrededor de una causa destinada a apoyar la reconstrucción de viviendas en el Pacífico.

Además de participar como artista, Feid estará vinculado mediante su fundación Good Kidz, señalada como una de las aliadas estratégicas del evento. La iniciativa también cuenta con el respaldo de Breakfast Live y Thunder Production.

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¿Cuánto cuestan las entradas al concierto?

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Las entradas se pueden adquirir a través de TuBoleta y están organizadas de acuerdo con diferentes zonas dentro del Movistar Arena. El aporte realizado para cada ubicación funciona como una donación que permite ingresar al evento.

Si buscas la opción más económica para asistir al concierto, la Zona Azul tendrá una donación de $130.000. Esta categoría corresponde a una de las ubicaciones disponibles dentro del escenario ubicado Bogotá para la jornada del próximo 29 de agosto.

Lista de precios (Donación por ubicación):



Zona Dorada: $330.000

$330.000 Zona Plata: $290.000

$290.000 Zona Roja: $230.000

$230.000 Zona Azul: $130.000

Listado de zonas y montos de donación a través de Tuboleta para asistir a 'The Juanpis Live Show', evento a beneficio de las víctimas del terremoto Foto: TuBoleta

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De acuerdo con la información sobre el evento, no habrá cobro de honorarios de producción, por lo que los recursos recaudados estarán destinados a la causa. La Fundación PLAN será la encargada de gestionar los proyectos de reconstrucción.

El concierto comenzará a las 4:00 p. m. y se extenderá hasta las 11:00 p. m. del sábado 29 de agosto. La acomodación será por orden de llegada dentro de la zona seleccionada al momento de realizar la donación para asistir al espectáculo.

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Pero quienes no puedan llegar al Movistar Arena y también tendrán otra alternativa. Juanpis González anunció una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, permitiendo seguir el concierto desde otros lugares.

Durante esa transmisión estará disponible un código QR para recibir donaciones en tiempo real. De esta manera, quienes no asistan presencialmente podrán realizar aportes destinados a la iniciativa que busca respaldar la reconstrucción de viviendas.

El concierto 'The Juanpis Live Show: Si nos organizamos cabemos todos' combinará presentaciones musicales y la posibilidad de realizar donaciones durante la transmisión en redes sociales.