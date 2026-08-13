¿Afectado por el terremoto? Así puedes recibir apoyo psicológico gratuito desde tu celular

Colombia enfrenta una situación crítica tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el suroccidente del territorio nacional. Este evento natural impacto severamente zonas como el Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y el departamento del Chocó.

Las cifras reportadas por las autoridades son preocupantes, ya que se registran más de 200 personas fallecidas y miles de ciudadanos heridos o damnificados. Ante esta crisis, los organismos de socorro trabajan sin descanso en la remoción de escombros en los municipios afectados.

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Debido a la magnitud de los daños, el Gobierno nacional tomó la decisión de declarar el estado de desastre nacional y emergencia económica en el país. Esta medida busca agilizar la llegada de recursos a ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y la capital del Quindío.



Además de la asistencia física, la Defensa Civil Colombiana activó un canal de atención psicológica gratuita para todos los ciudadanos que lo requieran. Esta iniciativa nace de una alianza estratégica con la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias (AMPE).

El objetivo principal es brindar acompañamiento individual a quienes perdieron a familiares, sus bienes o atraviesan momentos de angustia por la emergencia. La atención podrá recibirse de forma remota, facilitando el acceso desde las zonas afectadas.

Socorristas de la Defensa Civil Colombiana atienden la emergencia tras el sismo de 7.4 y ofrecen atención y apoyo psicológico virtual a los afectados Foto: Defensa Civil

¿Cómo acceder a la atención psicológica gratuita de la Defensa Civil?

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Para solicitar este acompañamiento profesional, solo tienes que completar un formulario digital disponible en los canales oficiales de la institución socorrista. Encontrarás el enlace directo en sus redes sociales o escaneando los códigos QR de sus publicaciones.

Una vez realices el registro de tus datos, un profesional calificado se pondrá en contacto contigo para iniciar el proceso de escucha y contención emocional. Este servicio destaca por ofrecer las siguientes características fundamentales para tu bienestar y seguridad:



Acompañamiento emocional personalizado.



Atención realizada a través de llamadas telefónicas.



Modalidad totalmente virtual para mayor facilidad.



Intervención de profesionales psicólogos calificados.



Espacio seguro, confidencial y de escucha activa.



Servicio sin costo para toda la población afectada.

Hasta el momento, la labor de los voluntarios es fundamental, logrando gestionar más de 253 solicitudes de acompañamiento de manera efectiva y rápida. En total, la organización recibió 562 peticiones de ciudadanos que buscan apoyo en medio de la tragedia.

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¿Qué ciudades de Colombia reciben apoyo emocional tras el terremoto?

Aunque el servicio es virtual, la atención se prioriza en las zonas donde el desastre dejó mayores afectaciones y la población está más vulnerable. El foco de ayuda se mantiene sobre las familias que residen en las siguientes localidades del territorio nacional:

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Cali y municipios del Valle del Cauca.



Pereira y el departamento de Risaralda.



Quibdó y zonas afectadas del Chocó.



Manizales y el departamento de Caldas.



Armenia y la región del Quindío.

Actualmente, más de 65 psicólogos voluntarios se encuentran en acción permanente para atender cada mensaje que llega a la plataforma de la Defensa Civil. Estos profesionales provienen de distintas regiones de Colombia y otros países miembros de AMPE Internacional.

Cada interacción representa una oportunidad de cuidado y esperanza para quienes enfrentan la pérdida de sus hogares o seres queridos tras el terremoto. La confidencialidad es un pilar estricto en cada una de las sesiones virtuales que se realizan actualmente.

Muchos damnificados desconocen que cuentan con este respaldo psicológico profesional y con redes de apoyo dispuestas a escucharlos y brindarles herramientas para afrontar las afectaciones emocionales derivadas de la crisis.