Pipe Bueno revela qué perdió su familia durante el terremoto; quedó muy afectado

Pipe Bueno se pronunció recientemente a través de sus redes sociales para contar las consecuencias que el fuerte sismo del pasado 10 de agosto tuvo sobre su familia. El artista, visiblemente afectado por lo ocurrido, reveló que algunas propiedades de sus abuelos sufrieron importantes daños estructurales en el occidente del país.

Según explicó el cantante, gran parte de sus familiares, tanto por parte de su madre como de su padre, viven en el Eje Cafetero, especialmente en Pereira, y en diferentes municipios del Valle del Cauca.

Puedes leer: Lamine Yamal se pronunció sobre el terremoto en Colombia; su mensaje sorprendió



Debido a la cercanía de estas zonas con el epicentro del sismo, varios de sus seres queridos resultaron afectados por la emergencia.



En sus historias de Instagram, el cantante compartió cómo se ha sentido después de lo ocurrido: “Bueno, familia Bella por acá, conectándome. Yo creo que a todos nos ha costado asimilar todo lo que está pasando. Estos dos días han sido difíciles, yo todavía ni lo puedo creer, he estado como en shock”.

Asimismo, explicó que la ubicación de sus familiares hizo que la emergencia lo afectara directamente: “A nivel personal quiero que sepan que toda mi familia materna y paterna se encuentra en el Eje Cafetero, específicamente en Pereira y en algunos pueblos del Valle del Cauca, así que de manera muy directa fui afectado en este sentido”.

Publicidad

¿Qué más comentó Pipe Bueno sobre lo ocurrido?

El artista también detalló los daños registrados en las viviendas de sus abuelas. Según explicó, la casa de su abuela materna sufrió graves afectaciones debido a la fuerza del movimiento telúrico. “La casa de mi abuela materna se derrumbó la parte trasera, se craqueó toda la casa porque es una casa de pueblo”.

Publicidad

Por su parte, la vivienda de su abuela paterna también sufrió daños severos. situación que Pipe Bueno describió con preocupación: “Mi familia que sí lo vivió terrible, o sea el apartamento de mi abuela está hecho mier#@”.

Puedes leer: ¿Afectado por el terremoto? Así puedes recibir apoyo psicológico gratuito desde tu celular

A pesar de la magnitud de las pérdidas materiales, el cantante destacó que lo más importante es que sus familiares se encuentran con vida: “Son cosas que se recuperan”.

Pipe Bueno también relató que una de sus primas se encontraba en una institución de educación superior cuando ocurrió el sismo. La joven logró evacuar el lugar, que resultó afectado por el movimiento telúrico, sin sufrir lesiones.

¿Cómo vivió Pipe Bueno el terremoto?

Publicidad

Al momento del sismo, Pipe Bueno se encontraba en Medellín junto a su esposa, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, y sus hijos. El cantante relató el temor que experimentó durante los segundos que duró el movimiento, que lo sorprendió mientras compartía un momento de descanso con su familia.

“Y aunque estuve en bóxer, en ropa de interior con mi esposa, con mis hijos en la mano creyendo que hasta ahí fue, aquí no pasó a mayores”, contó sobre su experiencia en la capital antioqueña.

Publicidad

A diferencia de lo ocurrido con algunos de sus familiares en otras regiones, la vivienda en la que se encontraba el artista no sufrió consecuencias de gravedad.

Además de contar su experiencia y la situación de sus seres queridos, Pipe Bueno anunció que participará en iniciativas para ayudar a las personas afectadas por el terremoto. El cantante confirmó su participación en jornadas de recolección de donaciones en Medellín.