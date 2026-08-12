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La Kalle  / Sociedad  / La poderosa oración que miles rezan para pedir protección durante los sismos

La poderosa oración que miles rezan para pedir protección durante los sismos

Encuentra la oración para que no tiemble más y pide protección divina para ti, tu familia y los rescatistas en momentos de sismo. ¡Reza con fe!

Personas unidas rezando por la protección contra sismos y la seguridad de los rescatistas
La fe y la prevención se unen en esta oración para que no tiemble más y pedir por la protección para rescatistas ante sismos.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

¿Qué hacer cuando la tierra se mueve bajo nuestros pies? Vivir un sismo o un terremoto es una de las experiencias más impactantes para cualquier ser humano.

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En esos momentos de crisis, la fe se convierte en un faro de esperanza. Muchas personas buscan una oración para que no tiemble más como un refugio espiritual para encontrar calma, proteger a sus seres queridos y pedir por la seguridad de los valientes rescatistas.

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"Señor Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy acudimos a ti con humildad y fe para pedir tu clemencia. Pon tu mano divina sobre nuestra región y regálanos una oración para que no tiemble más. Calma las fuerzas de la naturaleza y dale estabilidad al suelo que pisamos.

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Te pedimos especialmente por la protección para rescatistas, bomberos y voluntarios. Ellos son tus manos en la tierra durante la adversidad. Dales fuerza, sabiduría y un escudo invisible contra todo peligro mientras salvan vidas. Guarda a nuestras familias bajo tu manto protector. Amén."

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El poder de la fe ante los desastres naturales

La naturaleza sigue sus propias reglas, pero la oración tiene el poder de tranquilizar nuestra mente y alma. Cuando el miedo paraliza, rezar nos conecta con una fuerza superior.

Pedir protección contra sismos no solo es un acto de devoción, sino también una forma de canalizar la paz colectiva.

Históricamente, las comunidades se han unido en plegarias para rogar que la tierra se mantenga firme y que cesen las réplicas.

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Si te encuentras en una zona sísmica, te invitamos a realizar esta plegaria con el corazón lleno de confianza.

Puedes leer: Oración poderosa para que cesen las lluvias, los deslizamientos y las tragedias naturales

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Preparación física y espiritual: La combinación perfecta

La fe mueve montañas, pero la prevención salva vidas. Junto con tu oración de protección, es vital que sigas las recomendaciones de las autoridades locales.

  1. Arma una mochila de emergencia con agua, linterna y alimentos no perecederos.
  2. Identifica las zonas seguras dentro de tu casa y lugar de trabajo.
  3. Mantén la calma para poder ayudar a niños y adultos mayores.

Los sismos son inevitables, pero el miedo descontrolado se puede combatir. Al rezar por la protección espiritual en terremotos, también activamos la solidaridad humana.

No olvides incluir siempre en tus pensamientos a los cuerpos de emergencia.

La labor de los rescatistas es un acto de amor puro que merece toda nuestra cobertura espiritual. Mantén la fe, prepárate bien y comparte esta luz con quienes más lo necesitan hoy.

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