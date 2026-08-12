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Prosperidad Social anuncia pago especial de Renta Ciudadana: consulta si eres beneficiario

Prosperidad Social iniciará la segunda transferencia de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana. Conoce las fechas, municipios beneficiados y puntos de cobro.

Madre beneficiaria del pago especial de Renta Ciudadana por la Línea de Atención a Emergencias de Prosperidad Social
Prosperidad Social habilitó el segundo pago especial de la Línea de Atención a Emergencias para los hogares damnificados.
/Foto: IA / Logo Renta Ciudadana
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Prosperidad Social anunció de forma oficial la fecha de inicio para la segunda transferencia monetaria de la Línea de Atención a Emergencias del programa Renta Ciudadana.

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Este ciclo de pagos se entregará desde el 14 hasta el 24 de agosto de 2026. El Gobierno Nacional busca apoyar de forma rápida a los hogares colombianos golpeados por desastres naturales y situaciones críticas de vulnerabilidad.

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¿Quiénes reciben este pago de emergencia?

Los beneficiarios directos de este subsidio anunciado por Prosperidad Social son las familias que sufrieron por las fuertes inundaciones de febrero pasado. Las ayudas se concentran en 19 municipios específicos repartidos en los departamentos de:

  • Antioquia
  • Bolívar
  • Córdoba
  • Chocó
  • La Guajira
  • Sucre

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Para esta entrega se incluyeron 17.446 hogares adicionales que no alcanzaron a cobrar en la primera fase realizada a finales de julio.

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Presupuesto y modalidad de cobro

La entidad destinó un total de 23.351 millones de pesos para brindar atención integral a 46.703 hogares seleccionados.

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Cada una de las familias recibirá este beneficio monetario mediante la modalidad de giro postal. Los puntos físicos autorizados para reclamar el dinero pertenecen a la alianza comercial de SuRed y SuperGIROS.

Es vital aclarar que el Departamento de Prosperidad Social no identifica ni certifica a los damnificados en el territorio.

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Esta base de datos obligatoria la organiza y emite directamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Puedes leer: ¿Te suspendieron la ayuda? LINK para ver tus subsidios activos | Ventanilla Social

La función de la entidad social se enfoca en validar el presupuesto y coordinar que los recursos financieros lleguen de forma segura a las manos correctas.

Mujer preocupada sosteniendo billetes de pesos colombianos junto al logo oficial de Renta Ciudadana de Prosperidad Social.
Prosperidad Social anunció cambios imprevistos en el esquema de pagos de Renta Ciudadana. Conoce si te afecta.
Foto: Renta Ciudadana y Gemini

Consulta solo en canales oficiales

Los trámites y consultas de subsidios estatales son totalmente gratuitos y se realizan de manera directa, sin la ayuda de intermediarios o gestores externos.

Para proteger tu información personal y evitar caer en estafas o fraudes digitales, utiliza únicamente los siguientes medios de atención autorizados:

Puedes leer: Nueva forma de cobrar Renta Ciudadana, IVA y Colombia Mayor desde el celular; requisitos

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Paso a Paso para Consultar Renta Ciudadana

  1. Entra al sitio oficial: Ingresa directamente desde tu celular o computadora a la página oficial de Renta Ciudadana de Prosperidad Social.
  2. Busca la opción de consulta: Haz clic en el botón principal que dice "Consulte aquí si está inscrito" o "Consulte aquí si su hogar es beneficiario".
  3. Completa los datos de identidad: Selecciona tu tipo de documento, escribe tu número de cédula y digita tu fecha de nacimiento o de expedición según te lo pida el sistema.
  4. Verifica la seguridad: Marca la casilla de verificación que dice "No soy un robot".
  5. Consulta tu estado: Presiona el botón de buscar y el sistema te mostrará de forma inmediata si tu hogar aparece en estado activo, suspendido o si debes firmar el acta de compromiso para recibir el dinero.
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