¿Te suspendieron la ayuda? LINK para ver tus subsidios activos | Ventanilla Social

El acceso a las ayudas del Gobierno Nacional ahora es más fácil y centralizado. Si eres beneficiario de transferencias monetarias o estás esperando un pago, la Ventanilla Social del DNP es la herramienta digital que debes conocer.

Esta plataforma, administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), te permite consultar en un solo lugar la información de tus subsidios y programas sociales activos, evitando que tengas que navegar por múltiples páginas web institucionales.

¿Para qué sirve la herramienta del DNP?

Esta oficina virtual fue diseñada con el objetivo de unificar la base de datos de los ciudadanos frente a los sistemas de focalización social.

A través de ella, cualquier colombiano puede verificar si su hogar está asociado a algún beneficio económico.

Conocer el funcionamiento de este portal te ayudará a identificar el estado de tu beneficio, revisar si tienes novedades pendientes o saber si existe alguna inconsistencia que debas corregir para no perder tus recursos.

Publicidad

Por ejemplo, un problema común entre los usuarios es cuando no sale el grupo del RUI asignado en la Ventanilla Social, un fallo técnico que tiene una explicación muy sencilla y que debes solucionar a tiempo para evitar la suspensión de tus transferencias.

¿Qué subsidios puedes consultar en la plataforma?

La base de datos de la Ventanilla Social recopila el historial y estado de los programas con mayor impacto en el país, administrados principalmente por Prosperidad Social y alcaldías locales:



Renta Ciudadana: El programa clave enfocado en la superación de la pobreza extrema y la desnutrición infantil.

El programa clave enfocado en la superación de la pobreza extrema y la desnutrición infantil. Devolución del IVA: El apoyo económico que busca aliviar la carga tributaria en los hogares con menores ingresos.

El apoyo económico que busca aliviar la carga tributaria en los hogares con menores ingresos. Renta Joven: El incentivo económico para que los jóvenes en vulnerabilidad sostengan sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios.

El incentivo económico para que los jóvenes en vulnerabilidad sostengan sus estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Colombia Mayor: El subsidio mensual destinado a proteger a los adultos mayores de todo el territorio nacional.

El subsidio mensual destinado a proteger a los adultos mayores de todo el territorio nacional. Ingreso Mínimo Garantizado (IMG): La estrategia de transferencias monetarias focalizada de forma exclusiva para familias vulnerables en Bogotá.

Publicidad

Accede directamente a la página web autorizada a través del enlace de la Ventanilla Social DNP.

Paso a paso: Cómo consultar tus subsidios en línea

Para realizar la verificación de tus ayudas de manera segura y sin intermediarios, debes seguir este sencillo procedimiento:



Ingresa al portal oficial: Accede directamente a la página web autorizada a través de la Ventanilla Social DNP. Inicia sesión: Digita tus credenciales de acceso (usuario y contraseña). Si es tu primera vez en el portal, deberás realizar el registro con tus datos de identidad. Busca la opción correcta: Dirígete al menú de navegación ubicado al lado izquierdo de la pantalla y selecciona la sección "Mis Subsidios" o "Historial de Transferencias".

Puedes leer: Link oficial RUI 2026: Consulta puntaje y grupo con cédula (Nuevo SISBÉN)

Al completar estos pasos, el sistema te mostrará una lista detallada con el nombre de cada programa.

Podrás observar si tu estado aparece como "Activo", "Suspendido" o "En Tránsito", además de ver el valor exacto de tu giro y la entidad bancaria o red de pagos asignada (como el Banco Agrario o SuperGIROS) para retirar el dinero en efectivo.