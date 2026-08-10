¿Tener Nequi, Daviplata o Dale afecta la clasificación del RUI, anteriormente Sisbén?

El Registro Universal de Ingresos, RUI, comenzó su implementación en Colombia el pasado primero de agosto. La herramienta, administrada por el Departamento Nacional de Planeación (DPN), cruza información de más de 40 entidades públicas para mejorar la focalización de ayudas y subsidios.

El cambio genera dudas entre quienes reciben apoyos del Gobierno o están incluidos en el Sisbén. Una de las preguntas más frecuentes tiene que ver con las cuentas bancarias y billeteras digitales como Nequi, Daviplata y Dale!, y el efecto que podrían tener sobre la clasificación.

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¿Tener Nequi, Daviplata o una cuenta bancaria afecta el RUI?

El RUI tiene dentro de su base de datos información relacionada con depósitos de bajo monto y cuentas de ahorro en bancos nacionales. Sin embargo, el simple hecho de ser titular de una cuenta no significa que automáticamente cambie tu clasificación.

Lo que toma relevancia para el sistema son los movimientos financieros y las transferencias que realizas habitualmente a través de estos canales. De esta manera, las operaciones quedan registradas dentro de la información que puede ser cruzada por las entidades.

Cada movimiento financiero se convierte así en un dato que puede aportar información sobre la realidad económica de un hogar. El objetivo es que la clasificación socioeconómica tenga en cuenta la capacidad económica real y los ingresos actuales de cada núcleo familiar.

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La herramienta también integra otros datos relacionados con la situación económica de los ciudadanos. Entre ellos están los ingresos laborales, los registros de cesantías y los aportes a seguridad social, que pasan a formar parte de esta nueva base de información.

¿Puede cambiar mi clasificación en el RUI por los movimientos bancarios?

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Sí, de acuerdo con la información suministrada, los movimientos financieros pueden generar cambios en la clasificación dependiendo de la forma en que se maneje el dinero y de los valores registrados en las cuentas o billeteras digitales.

Si los movimientos financieros superan determinados topes establecidos, estos datos pueden incidir en la clasificación oficial. Según el flujo de dinero registrado, una persona podría mantenerse en su grupo actual, subir de categoría o bajar.

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Esto significa que el análisis no se concentra únicamente en cuánto dinero tienes guardado en una cuenta. El sistema busca observar los movimientos que permiten establecer una imagen más precisa de la capacidad económica de cada hogar.

La información recopilada también busca mejorar la focalización de los subsidios estatales. La intención es que las ayudas lleguen a las personas y familias que realmente las necesitan, utilizando datos actualizados sobre su situación económica.

El cruce de información se realiza de manera automática entre las entidades públicas y el Departamento Nacional de Planeación. Por eso, los datos financieros hacen parte del proceso mediante el cual se busca actualizar la clasificación socioeconómica.

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Para quienes tengan dudas sobre su nueva clasificación, existe la posibilidad de consultar el resultado a través del enlace oficial del RUI en la Ventanilla Social. Para hacerlo, es necesario realizar el registro correspondiente con los datos personales básicos.

El RUI representa un cambio frente a la manera tradicional de medir la situación económica de los hogares. La nueva herramienta busca utilizar información dinámica para reflejar de manera más actualizada la realidad financiera de los ciudadanos.

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Por ahora, tener una cuenta en Nequi, Daviplata, Dale! o un banco no significa por sí solo que tu clasificación vaya a cambiar. Lo que puede tener incidencia son los movimientos y transferencias que se registren habitualmente a través de estos servicios.