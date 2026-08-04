¿Te salió A1, B2 o C1 en el RUI? Esto significa tu grupo y así afecta tus subsidios

El nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI) genera muchas dudas en Colombia. Este sistema reemplaza el modelo tradicional de encuestas para medir la capacidad económica de los hogares mediante datos digitales cruzados.

Si ya consultaste la plataforma y no entiendes tu resultado, aquí te explicamos detalladamente el significado de cada letra y número.

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El significado de cada letra del RUI

El sistema divide a la población en cuatro grandes grupos según sus ingresos. Cada uno determina el acceso prioritario a las ayudas del Estado.

🔴 G rupo A: Pobreza extrema (Categorías A1 a A5)

Población: Reúne a los hogares con los menores ingresos del país y en máxima vulnerabilidad.

Reúne a los hogares con los y en máxima vulnerabilidad. Subgrupos: Se compone de 5 subgrupos numéricos ( A1, A2, A3, A4 y A5 ).

Se compone de 5 subgrupos numéricos ( ). Impacto: Tienen la máxima prioridad para recibir subsidios estatales de transferencia monetaria directa.

🟡 Grupo B: Pobreza moderada (Categorías B1 a B7)

Población: Hogares con ingresos bajos que afrontan dificultades económicas importantes .

Hogares con ingresos bajos que afrontan . Subgrupos: Se compone de 7 subgrupos numéricos ( B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 ).

Se compone de 7 subgrupos numéricos ( ). Impacto: Son elegibles para la gran mayoría de programas sociales y ayudas de vivienda o educación.

🟢 Grupo C: Población vulnerable (Categorías C1 a C18)

Población: Familias que no están en pobreza , pero su estabilidad financiera es frágil.

Familias que , pero su estabilidad financiera es frágil. Subgrupos: Es el grupo más amplio, con 18 subgrupos ( C1 hasta C18 ).

Es el grupo más amplio, con 18 subgrupos ( ). Impacto: Un imprevisto económico los puede hacer caer en pobreza. Califican a subsidios específicos y tarifas preferenciales.

🔵 Grupo D: Población no pobre ni vulnerable (Categorías D1 a D21)

Población: Ciudadanos con las mejores condiciones económicas y estabilidad financiera del sistema.

Ciudadanos con las y estabilidad financiera del sistema. Subgrupos: Se compone de 21 subgrupos numéricos ( D1 hasta D21 ).

Se compone de 21 subgrupos numéricos ( ). Impacto: Por su nivel de ingresos, no son priorizados para los programas de asistencia social tradicionales.

Así luce el acceso al link oficial del RUI DNP desde la plataforma Ventanilla Social para consultar la nueva clasificación con tu cédula. /Foto: IA

¿Qué significan los números que acompañan a la letra?

El número indica la posición exacta de vulnerabilidad dentro de tu propio grupo. La regla de oro del sistema es muy simple: entre más bajo sea el número, mayor es la necesidad económica.

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Por ejemplo, un hogar calificado en A1 tiene una situación más crítica que uno en A5. De igual manera, estar en C1 refleja mayor vulnerabilidad que estar en C18.



¿Estar en el Grupo A garantiza recibir un subsidio?

No necesariamente. El DNP (Departamento Nacional de Planeación) aclaró que el RUI es una herramienta de focalización, no un pagador de dinero.

El RUI le dice al Estado quién necesita la ayuda, pero cada programa social tiene sus propios requisitos. Entidades que manejan Renta Ciudadana, Colombia Mayor o la Devolución del IVA verificarán sus propios cupos y presupuestos antes de asignarte un beneficio.

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Si quedaste clasificado en el Grupo D, tampoco perderás tus ayudas automáticamente. Cada subsidio ejecutará una transición individual y evaluará tu caso de forma progresiva.

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¿Cómo se actualizan los datos y qué trámite debes hacer?

Tú no necesitas hacer ningún trámite presencial ni solicitar encuestas en oficinas. El RUI recopila la información de forma automática cruzando datos oficiales de la DIAN, Registraduría, PILA y otras entidades públicas.

Si tus ingresos suben o bajan, tu categoría cambiará de forma automática en el sistema para reflejar tu realidad financiera más reciente.

LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

LINK oficial para consultar tu puntaje en el RUI con cédula

Para verificar tu estado de forma rápida y segura, sigue estos pasos:

