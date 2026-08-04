Inesperados detalles de relación entre Camila Potosí y agresora Yulieth Angulo: Cayó mal

La muerte de María Camila Potosí, de 21 años, y de su hija nonata, Alahia, conmocionó a Cali y al resto de Colombia. A medida que avanza el proceso judicial, los testimonios de sus familiares y las revelaciones de la Fiscalía General de la Nación han permitido reconstruir cómo se habría ejecutado el crimen.

En un pódcast de Conducta Delictiva, María Reina Gómez, abuela de la víctima, recordó a su nieta como una joven alegre y llena de vida. "Bailó desde muy pequeña... llegaba bailando", expresó.

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Asimismo, contó que Camila se había graduado con honores como secretaria ejecutiva y que su embarazo, descubierto tras un accidente de tránsito ocurrido en febrero de 2026, representaba una gran alegría para toda la familia.



Sin embargo, días antes de su desaparición, ocurrida el 16 de julio, Camila llevó a su casa a Yulieth Cecilia Angulo Escobar. Según relató Gómez, la mujer fingía estar embarazada y tenía un tatuaje distintivo que llamó su atención. "Esa niña que fue a la casa tiene un tatuaje desde el tobillo hasta acá".

Aunque Camila la recibió con amabilidad, la abuela aseguró que desde el primer momento sintió desconfianza. "No le sentí una energía como para yo decidir aceptarla en la casa como una amistad de mi niña... Me cayó, como decimos nosotros, me cayó mal".

María Reina Gómez también recordó con dolor el último desayuno que compartió con su nieta. Contó que Camila le preparó papas con huevo antes de salir a una supuesta cita médica. En ese momento, la joven le dijo: "Abuela, es que yo tengo la sospecha de que yo me voy y usted no come".

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Caso María Camila Potosí: la mentira que Yulieth habría dicho para convencer a sus cómplices /Foto: redes sociales

Tras la desaparición de Camila, Gómez aseguró que reconoció a la sospechosa en varios videos de seguridad y decidió confrontarla.

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"Le dije: '¿Usted qué hizo con mi niña? ¿Dónde la tiene? Usted sabe a quién se la entregó'", recordó. Según su testimonio, Yulieth Angulo negó cualquier responsabilidad.

Actualidad de los capturados por el caso de Camila Potosí

De acuerdo con la investigación, María Camila fue engañada por Yulieth Cecilia Angulo Escobar, quien la trasladó en motocicleta hasta una vivienda ubicada en el sector de Alto de Polvorines.

Allí, según la Fiscalía, la joven fue atacada con un arma para extraerle el bebé que llevaba en su vientre. Su cuerpo fue hallado el 20 de julio, mientras que los restos de la pequeña Alahia fueron encontrados días después.

Por estos hechos fueron capturados cinco personas, Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga.

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Los procesados enfrentan cargos por feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios. Hasta el momento, ninguno ha aceptado los cargos.

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Durante la audiencia de medida de aseguramiento se registró un momento de alta tensión cuando el fiscal interrumpió su intervención para llamarles la atención a los acusados. Mientras reconstruía los hechos y leía apartes del expediente, varios de los capturados comenzaron a sonreír e intercambiar gestos de burla.

Caso María Camila Potosí: fiscal llamó la atención a capturados /Foto: Audiencia Fiscalía/ redes sociales

Ante esa actitud, el funcionario les exigió que "mantuvieran el respeto durante el desarrollo de la audiencia", al considerar inaceptable ese comportamiento frente a la gravedad de los delitos imputados. Actualmente, los cinco implicados permanecen privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.