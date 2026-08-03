Búfalo de ‘Yo me llamo’ confiesa su lucha contra el bullying y el origen de su personaje

Emanuel Mendoza, conocido por interpretar a Búfalo en Yo Me Llamo, compartió en El Klub de La Kalle detalles inéditos sobre su historia de vida, las experiencias que moldearon su imponente físico y la espiritualidad que hoy guía su camino.

El hombre que intimida a los participantes del reality de Caracol Televisión reveló que su transformación física surgió, en gran parte, como un mecanismo de defensa frente al bullying que sufrió durante su infancia.

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Mendoza contó que su interés por el entrenamiento y el desarrollo muscular nació tras mudarse de El Bagre, Antioquia, a Medellín cuando tenía cerca de 9 años. Allí, aseguró, se convirtió en blanco de burlas por parte de algunos compañeros de colegio debido a su acento y al color de su piel.



"Me molestaban mucho por el acento y por el color de piel. Dije: 'No, yo tengo que hacer algo porque, si no, me la van a montar siempre'", recordó.

Esa situación lo llevó a practicar deportes de contacto, como el boxeo, y a encontrar en la actividad física una forma de ganar confianza y hacerse respetar.

Durante su etapa escolar también se destacó por defender a otros estudiantes que sufrían acoso. "Siempre me juntaba con el grupo de los 'nerds'. Cuando los molestaban, a mí me daba rabia y hasta que un día les di una pela a varios y ahí me gané el respeto", relató.

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¿Cómo nació el personaje de Búfalo?

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Contrario a lo que muchos creen, el apodo de Búfalo no nació con su llegada a Yo Me Llamo. Emanuel Mendoza explicó que ya era conocido de esa manera mucho antes de aparecer en televisión.

Según contó, el nombre tiene un profundo significado espiritual y está inspirado en el Salmo 92:10, un pasaje bíblico que suele mencionar en sus conferencias y charlas motivacionales.

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"El bisonte americano va contra la tormenta; no espera a que llegue, sino que la enfrenta", explicó al describir el simbolismo que representa ese animal.

Además, destacó otra característica con la que se identifica: "El búfalo, cuando está de rodillas, se pone más fuerte". Para él, ese apodo representa la fortaleza que Dios le ha dado, razón por la que suele citar el versículo: "Pero tú, oh Dios, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo".

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¿Cuál es la preparación de Búfalo?

Con una estatura cercana a 1,90 metros y un peso aproximado de 190 kilogramos, Emanuel Mendoza ha construido una trayectoria que va más allá de la televisión. Ha integrado la selección Colombia de rugby, trabajado como escolta y en seguridad privada, además de competir en eventos internacionales de fuerza, como torneos de Strongman en Brasil. También ha estado vinculado a la Federación Americana de Boxeo.

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Aunque en Yo Me Llamo es conocido por ser el encargado de retirar a los participantes del escenario, quienes lo conocen aseguran que fuera de cámaras es una persona cercana y solidaria.

Actualmente, dedica parte de su tiempo a labores sociales a través de su fundación, desde donde busca apoyar a niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad, inspirándose en las dificultades que enfrentó durante su infancia.

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