Amparo Grisales confiesa que tuvo un romance con Chayanne y revela por qué lo dejó escapar

Amparo Grisales volvió a sorprender a los televidentes de Yo me llamo con una confesión que rápidamente llamó la atención durante el segundo capítulo del programa.

La jurado aprovechó la presentación de un imitador de Chayanne para recordar una historia de su pasado que, según sus propias palabras, todavía le genera arrepentimiento.

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Mientras el participante interpretaba al reconocido cantante puertorriqueño, Amparo no pudo evitar hablar del verdadero artista y aseguró que, para ella, Chayanne sigue siendo su amor. Sin embargo, la jurado recordó que actualmente el cantante está casado y, entre risas, reveló que años atrás tuvo la oportunidad de vivir un romance con él, pero decidió alejarse.

“Besitos vienen, besitos van”, contó.

Amparo Grisales dice que dejó escapar a Chayanne

La confesión ocurrió después de que un imitador de Chayanne llegara al escenario de Yo me llamo.

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La presentación no solo provocó comentarios sobre el parecido del participante con el artista original, sino que también llevó a Amparo Grisales a desempolvar una historia personal que ha contado en otras oportunidades.

La jurado aseguró que el cantante puertorriqueño fue un gran amor para ella y que, con el paso de los años, terminó arrepintiéndose de haberlo dejado escapar.

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La actriz incluso aseguró que sus amigas tampoco le perdonan aquella decisión.

Amparo Grisales confiesa que tuvo un romance con Chayanne

Aunque la confesión ocurrió en medio de una conversación relacionada con el imitador, sus palabras rápidamente llevaron la atención hacia la historia que habría vivido con el verdadero Chayanne.

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No es la primera vez que Amparo Grisales habla de Chayanne

Esta no es la primera ocasión en la que Amparo Grisales cuenta que tuvo una relación con Chayanne. En una edición anterior de Yo me llamo, la actriz ya había sorprendido al revelar detalles de su supuesto romance con el cantante, cuyo nombre real es Elmer Figueroa Arce.

En aquella oportunidad, Grisales explicó que en ese momento llegó a tomar distancia porque consideraba que el artista era demasiado joven para ella.

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De hecho, recordó que le huía precisamente porque era “muy chiquito”, haciendo referencia a la diferencia de edad.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la historia tomó otro rumbo en sus recuerdos. Amparo ha contado que terminó arrepintiéndose de aquella decisión y que hoy ve la situación de una manera diferente.

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Ahora, durante el segundo capítulo de Yo me llamo, la aparición de un imitador del cantante volvió a abrir la puerta para que la jurado recordara aquella historia. Entre bromas, confesiones y comentarios sobre el cantante original, Grisales dejó nuevamente claro que Chayanne ocupa un lugar especial entre sus recuerdos.