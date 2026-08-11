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¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron? La imagen que lo confirmaría

El astro portugués y la bailarina española publicaron una fotografía de un emotivo momento que habrían compartido y que habría insinuado su matrimonio.

Cristiano Ronaldo sonriendo junto a Georgina Rodríguez recostada sobre su hombro
Una foto encendió las especulaciones sobre si Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron
Foto: imagen tomada de @georginagio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez habrían oficializado su matrimonio este martes 11 de agosto de 2026.

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La pareja compartió una publicación conjunta en sus cuentas oficiales de Instagram, en la que se observa una fotografía de sus manos con argollas de matrimonio, acompañada por el breve mensaje “C <3 G”.

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La imagen rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y permite observar que ambos lucieron trajes blancos durante lo que sería la ceremonia de su matrimonio.

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El anuncio se produjo exactamente un año después de que, el 11 de agosto de 2025, Georgina Rodríguez sorprendiera a sus seguidores con una fotografía en la que mostraba un anillo de compromiso. En aquella ocasión, la modelo acompañó la publicación con el mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La noticia pondría fin a un periodo de especulaciones sobre la fecha y el lugar en los que se realizaría el enlace. Durante los últimos meses, diferentes medios portugueses difundieron versiones sobre una posible boda de la pareja.

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Los rumores sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

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Entre las versiones que circularon se mencionó que la boda tendría lugar el primero de agosto de 2026 en Sintra, Portugal. Incluso llegó a difundirse una supuesta invitación con detalles relacionados con el evento, aunque fuentes cercanas a la pareja negaron posteriormente dicha información.

Más adelante, nuevos rumores señalaron el 8 de agosto como la fecha elegida para una ceremonia en Funchal, Madeira, ciudad natal del futbolista. La versión llevó a cientos de seguidores a congregarse en la catedral local con la expectativa de presenciar el supuesto enlace.

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Finalmente, según información publicada por el diario El País, la boda se habría realizado de manera íntima y por lo civil en la localidad de Cascais, Portugal.

¿Cuándo comenzó la relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mantienen una relación sentimental desde 2016. Ambos se conocieron en una tienda de la firma Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta y el futbolista era una de las principales figuras del Real Madrid.

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Su relación comenzó a hacerse pública en noviembre de ese año, cuando fueron fotografiados juntos en Disneyland París. Posteriormente, tuvieron su primera aparición oficial como pareja durante la gala de los premios The Best de la FIFA, celebrada en enero de 2017.

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A lo largo de casi una década, ambos formaron una familia y vienen compartiendo diferentes momentos de su vida personal en redes sociales, donde también muestran aspectos relacionados con sus respectivas actividades profesionales.

El anuncio del supuesto matrimonio generó una amplia reacción entre los seguidores de la pareja, especialmente en la cuenta de Instagram del futbolista, que reúne a cientos de millones de usuarios.

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