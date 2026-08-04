Así era la 'humilde' vida de Georgina Rodríguez antes de Cristiano Ronaldo

Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más seguidas del mundo y acompañar a Cristiano Ronaldo en viajes privados, eventos exclusivos y alfombras rojas, Georgina Rodríguez construyó su camino desde una realidad completamente distinta.

Antes de la fama, desempeñó trabajos comunes y enfrentó dificultades económicas mientras perseguía el sueño de abrirse espacio en el mundo de la moda.

Puedes leer: Ella es la hermana de Cristiano Ronaldo que dejó con la boca abierta a muchos: "Idénticos"



Nacida el 27 de enero de 1994 en Buenos Aires, Argentina, Georgina se trasladó cuando todavía era una niña junto a su familia a Jaca, una pequeña localidad del norte de España. Allí creció, estudió y comenzó a descubrir su pasión por el ballet, disciplina que practicó desde los cuatro años y que marcó gran parte de su infancia y adolescencia.



¿Cómo era la vida de Georgina Rodríguez antes de conocer a Cristiano Ronaldo?

Desde muy pequeña mostró interés por la danza y la moda. Sus profesores de ballet la recuerdan como una niña disciplinada, educada y siempre dispuesta a ayudar a sus compañeras. Sin embargo, el panorama cambió cuando sus padres ya no pudieron seguir costeando las clases, por lo que tuvo que dejar esa etapa atrás para buscar nuevas oportunidades.

Con el objetivo de cumplir sus sueños, Georgina decidió mudarse a Madrid. Allí comenzó una etapa llena de sacrificios mientras buscaba abrirse camino en el sector de la moda. Durante esos años trabajó como mesera, niñera y vendedora en diferentes tiendas, empleos que le permitieron mantenerse mientras adquiría experiencia para llegar a las marcas de lujo.

Convencida de que hablar inglés le abriría más puertas, tomó la decisión de viajar a Inglaterra. En ese país trabajó como niñera mientras perfeccionaba el idioma, una experiencia que fortaleció su independencia y le permitió regresar a España con mejores herramientas para continuar construyendo la carrera profesional que tanto anhelaba.

Publicidad

En la serie de Netflix Soy Georgina, la empresaria recordó que sus primeros años en Madrid estuvieron lejos de la vida que hoy lleva. Según contó, vivía en una casa pequeña, compartía habitación con otras personas y sobrevivía con un salario de apenas 250 libras semanales, una realidad completamente diferente a la que muestra actualmente en redes sociales.

Puedes leer: Thiago Messi sorprende al revelar con qué selección sueña jugar: ¿en España?

Publicidad

¿Dónde conoció Georgina Rodríguez a Cristiano Ronaldo?

Después de ganar experiencia como dependienta, Georgina consiguió un puesto en una tienda Gucci de Madrid. Ese trabajo representó el gran paso que buscaba dentro del sector del lujo, aunque también terminó cambiando por completo su vida personal, pues allí conoció a Cristiano Ronaldo en 2016 sin imaginar lo que ocurriría después.

Tiempo después volvieron a coincidir en un evento organizado por otra marca y comenzaron a hablar con mayor tranquilidad. Ese encuentro dio inicio a una relación que transformó la vida de ambos y convirtió a Georgina en una de las mujeres más reconocidas del mundo del entretenimiento y de las redes sociales.

Pese al cambio radical que experimentó desde entonces, Georgina reiteró en diferentes entrevistas que no olvida sus orígenes. En 2021 aseguró: "Me identifico mucho con la gente debido a mis orígenes humildes. He trabajado duro y he tenido una vida sacrificada y el universo me ha premiado con lo más grande: una hermosa familia".

La propia influencer también resumió el contraste entre su pasado y su presente con una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores: "Antes vendía bolsos en Serrano. Ahora los colecciono". Con esas palabras recordó el camino que recorrió antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente.

Video que te puede interesar: Así fue el INTENSO enfrentamiento entre JAMES RODRÍGUEZ y CRISTIANO RONALDO en el Mundial