Melina Ramírez habla de su experiencia al borde de la muerte: “Me paso dos veces”

La presentadora Melina Ramírez, reconocida actualmente por su trabajo en Yo me llamo, reveló recientemente los episodios de agotamiento extremo que pusieron en riesgo su vida durante los primeros años de su carrera en la televisión colombiana.

En una entrevista concedida al programa digital La sala de Laura Acuña, la caleña contó cómo el exceso de trabajo la llevó a vivir dos situaciones críticas mientras conducía su vehículo.

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Según relató, el desgaste acumulado tras años de jornadas extenuantes provocó que se quedara dormida al volante en dos ocasiones, perdiendo el control del automóvil. "Me pasó dos veces que me dormí manejando y Dios me levantó... porque me iba para un caño y la otra vez no me acuerdo, que también algo así como un precipicio".



Melina Ramírez aseguró que en ambos momentos sintió una intervención que le permitió reaccionar a tiempo."Dos veces yo sentí que el timón me lo voltearon y me desperté. Y ahí yo dije: 'Ya'".

La presentadora explicó que esos episodios marcaron un antes y un después en su vida, pues comprendió que debía priorizar su bienestar por encima de las exigencias laborales.

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¿Qué ocasionó el agotamiento de Melina Ramírez?

La presentadora explicó que este cuadro de agotamiento se originó durante sus primeros años en el periodismo deportivo, cuando trabajaba para un medio de comunicación y asumía múltiples funciones al mismo tiempo, entre ellas producción, edición y presentación.

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Sus jornadas comenzaban hacia las 3:45 a. m. y, en muchas ocasiones, se extendían hasta después de las 5:00 p. m., ya que además de conducir emisiones informativas también realizaba cubrimientos en campo de equipos de fútbol local.

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Tras los incidentes que sufrió mientras conducía, Melina Ramírez decidió renunciar para priorizar su salud, pese a que no tenía otra oferta laboral y a los intentos de los directivos del canal por convencerla de permanecer en el cargo.

Tiempo después, Caracol Televisión la contactó para integrar el equipo de presentación de Desafío, cuya temporada se grababa en República Dominicana. Esa oportunidad marcó su transición definitiva hacia los formatos de entretenimiento de alta audiencia.

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Actualmente, Melina Ramírez comparte la conducción de Yo me llamo junto a Laura Acuña y también desarrolla su faceta como empresaria y madre.

Como parte de ese cambio de vida, la caleña comentó que lidera el proyecto de bienestar integral La Ronda, iniciativa creada junto a su socia Gina Ardila. A través de este espacio promueve herramientas enfocadas en el manejo del estrés, la meditación y el equilibrio emocional, inspirada en la experiencia que vivió tras sufrir agotamiento extremo.

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