Salen a la luz fotos del padre Diego Jaramillo de ‘El Minuto de Dios’ cuando era niño

El padre Diego Jaramillo, reconocido por ser el rostro de 'El Minuto de Dios', el programa televisivo más antiguo de la televisión nacional, se convirtió recientemente en tendencia tras la difusión de una imagen inédita de su infancia.

La fotografía fue compartida por la cuenta oficial de Instagram de la Universidad Minuto de Dios y rápidamente captó la atención de los internautas, quienes destacaron el gran parecido físico del religioso con su apariencia actual, pese al paso de los años.

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La imagen muestra a Diego Jaramillo muchos años antes de convertirse en el líder de las iniciativas sociales y televisivas que ha encabezado durante las últimas décadas.



La publicación ya supera los 9.500 'me gusta' y acumula cientos de comentarios. Entre las reacciones, varios usuarios aseguraron que el sacerdote "no ha cambiado". Otros le dejaron mensajes como: "Dios lo bendiga por tanto", "Un verdadero líder social y maravilloso hijo de Dios" y "¿Cómo así? ¡Si fue un niño chiquito! Juraba que había nacido así de adulto para siempre". Además, numerosos internautas destacaron su característico corte de cabello y su permanencia en la televisión colombiana durante más de tres décadas.

¿Quién es el padre Diego Jaramillo?

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José Diego Jaramillo Cuartas nació el 19 de mayo de 1932 en Yarumal, Antioquia. Actualmente tiene 94 años y pertenece a la Congregación de Jesús y María (Eudistas).

Además de su labor sacerdotal, se ha desempeñado como escritor, conferencista, docente y presidente de la Organización Minuto de Dios.

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Su vínculo con el emblemático programa 'El Minuto de Dios' comenzó en 1992, tras el fallecimiento de su fundador, el padre Rafael García Herreros. Desde entonces asumió la conducción del espacio y ha mantenido una presencia diaria ininterrumpida por más de 30 años, convirtiéndose en una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana.

Más allá de su trabajo en los medios, Diego Jaramillo lidera diferentes iniciativas de la Organización Minuto de Dios, enfocadas en proyectos de vivienda, educación y desarrollo social que han beneficiado a miles de familias en distintas regiones del país.

En la actualidad, el sacerdote continúa activo tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, donde comparte con frecuencia mensajes de reflexión, esperanza y contenido pastoral.

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