Cintia Cossio revela los motivos de su separación con Jhoan López: ¿hubo infidelidad?

La relación entre los creadores de contenido Cintia Cossio y Jhoan López llegó a su fin de manera definitiva, según confirmaron ambos en recientes declaraciones públicas.

Tras anunciar su divorcio a finales de 2023 e intentar una reconciliación meses después, la pareja decidió tomar caminos separados nuevamente, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en redes sociales.

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La noticia se confirmó durante una transmisión en vivo en la que Cintia Cossio participó junto al streamer Mr. Stiven. Al ser consultada sobre su estado sentimental, la antioqueña respondió de forma contundente: "Yo no tengo marido, yo no tengo novio, yo no tengo nada".



Con estas palabras, la hermana de Yeferson Cossio confirmó que está soltera y dio por terminada su reconciliación con Jhoan López, con quien sostuvo una relación de más de una década.

¿Por qué Cintia Cossio terminó su relación?

Posteriormente, durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, la influenciadora explicó por qué decidió no profundizar más en el tema.

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"La verdad es que traté de mantenerme muy al margen del tema. ¿Por qué? Por salud mental. Yo creo que ya dije lo que tenía que decir, lo dije en un en vivo y ya", manifestó ante la insistencia de sus seguidores. Sobre las razones de la ruptura, Cintia aseguró que intentar salvar la relación terminó afectando su bienestar emocional.

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Durante la transmisión con Mr. Stiven confesó: "Intenté, la luché, pero en esa relación me estaba costando mucho mi salud mental, donde me preguntaba por qué permitía tantas cosas".

La creadora de contenido explicó que, durante la segunda oportunidad que se dieron como pareja, persistieron los mismos conflictos que habían provocado el distanciamiento anterior. Según afirmó, comprendió que la relación no tenía futuro al darse cuenta de que estaba tolerando situaciones que ya no estaba dispuesta a aceptar.

Pese al fin de la relación, Cintia destacó el papel de Jhoan López como padre de su hijo y aseguró que "siempre ha cumplido a la perfección con ese papel".

¿Qué dijo Jhoan López tras la ruptura?

Por su parte, Jhoan López se pronunció brevemente durante una transmisión en vivo, luego de que sus seguidores le preguntaran por las declaraciones de su expareja. El creador de contenido evitó entrar en polémicas y afirmó: "Ella ya habló e hizo sus comentarios... Yo por mi parte no tengo nada que decir al respecto. Cada quien maneja sus cosas como quiere".

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Cintia Cossio y Jhoan López conformaron una de las parejas más reconocidas del mundo digital en Colombia, compartiendo contenido relacionado con su vida familiar, viajes y proyectos personales.

Tras anunciar su divorcio a finales de 2023, ambos fueron vistos nuevamente juntos en eventos familiares y viajes durante 2024, lo que alimentó los rumores de una reconciliación. Sin embargo, esa nueva oportunidad no prosperó.

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Actualmente, los dos creadores de contenido continúan enfocados en sus proyectos individuales y mantienen la crianza compartida de su hijo, Thiago.