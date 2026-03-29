Cintia Cossio habla sobre su peso y supuestos problemas de salud; así luce actualmente

La conversación en redes sociales sobre Cintia Cossio tomó fuerza en los últimos días, pero esta vez no por un reto viral o contenido divertido, sino por su apariencia física.

Los comentarios sobre su peso empezaron a multiplicarse, generando especulaciones sobre un posible problema de salud. Ante esto, la creadora de contenido decidió pronunciarse y dejar todo claro.

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Sin rodeos, Cintia utilizó sus historias de Instagram para responder directamente a quienes venían opinando sobre su cuerpo. Desde el inicio, fue enfática en desmentir lo que se estaba diciendo.

“Yo no tengo un trastorno alimenticio. Yo aún estoy en el rango de peso para mi estatura, estoy súper bien”, expresó, cortando de raíz los rumores que venían creciendo.

La influenciadora paisa explicó que el cambio en su apariencia no es producto de una situación negativa, sino de una transformación física consciente.

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Según detalló, lo que hizo fue reducir su porcentaje de grasa corporal mientras mantenía la masa muscular que ya había trabajado anteriormente. Esto, en sus palabras, forma parte de un proceso enfocado en iniciar una etapa de “volumen limpio”.

Cintia señaló que una persona puede bajar de peso y seguir estando en buen estado de salud, algo que considera importante recordar en medio de la cantidad de comentarios que circulan en redes.

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Cintia Cossio habla sobre su pes /Foto: IG: Cintia Cossio

Cintia Cossio, comprometida con su salud

Además, aseguró que se siente bien con su cuerpo actualmente. Indicó que aspectos como su piel, su cabello y sus uñas reflejan ese estado, destacando que se percibe saludable y fuerte.

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Aunque dejó claro que no le afectan las opiniones negativas, sí aprovechó el momento para hacer una advertencia. La creadora de contenido mencionó que este tipo de comentarios pueden impactar de manera diferente a otras personas, especialmente a quienes no manejan la presión de la misma forma.

En ese punto, trajo a colación el caso de una influenciadora mexicana que recientemente terminó en urgencias tras recibir múltiples mensajes sobre su apariencia. Sin profundizar en detalles, utilizó ese ejemplo para mostrar cómo los comentarios en redes pueden tener consecuencias más allá de lo que muchos imaginan.