Actor de El Chavo destapa amorío con Florinda Meza; terminó “sapeándola” con el esposo

Una historia poco conocida detrás de uno de los programas más icónicos la televisión volvió a salir a la luz. Carlos Villagrán, recordado por su papel de ‘Kiko’ en El Chavo del 8, habló sin rodeos sobre la cercanía que tuvo con Florinda Meza durante la época de grabaciones, dejando ver detalles que no habían sido contados con tanta claridad.

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El actor aseguró en una reciente entrevista que fue la actriz quien mostró interés en acercarse más allá del ámbito laboral.

Según relató, todo comenzó de manera sencilla, con solicitudes que parecían normales entre compañeros de trabajo. Meza le pedía ayuda para transportarse luego de las jornadas de grabación, ya que en ese momento no contaba con su vehículo disponible.

Villagrán explicó que accedía sin problema, entendiendo la situación como un gesto de colaboración dentro del equipo. Sin embargo, con el paso de los días, notó que esas peticiones continuaban incluso cuando ya no eran necesarias, lo que empezó a llamarle la atención.

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Actor de El Chavo del 8 destapa amorío con Florinda Meza

El actor recordó que los trayectos no solo se limitaban a dejarla en su destino. Según contó, en varias ocasiones la dinámica se extendía hasta la casa de la actriz, donde ella lo invitaba a pasar y compartir un rato más. Fue en ese punto donde, según su versión, la situación tomó un giro distinto.

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“Me pedía que la llevara a su casa. Y ya estando ahí me decía: ‘¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?’”, relató Villagrán, dejando ver el tipo de invitaciones que recibía.

¿Fue amante de Florinda Meza?

De acuerdo con su testimonio, aunque sí llegaron a compartir algunos momentos, la relación nunca avanzó como tal. El actor fue claro en señalar que no sentía una atracción sentimental hacia ella y que su disposición inicial respondía más a la cordialidad que existía entre compañeros de set.

Con el tiempo, esa insistencia empezó a incomodarlo. Villagrán afirmó que la situación se volvió repetitiva, lo que lo llevó a tomar distancia de manera progresiva. Su objetivo, según dijo, era evitar que ese acercamiento afectara el ambiente laboral dentro del equipo.

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En medio de ese contexto, también mencionó a Roberto Gómez Bolaños, figura central del programa. El actor aseguró que acudió a él para manejar la situación de forma prudente, buscando evitar tensiones que pudieran impactar el trabajo diario.

Otro punto que llamó la atención es que Villagrán comentó que algunas producciones inspiradas en la vida de Gómez Bolaños incluyen elementos que coinciden con lo que él vivió, especialmente en lo relacionado con la dinámica entre los integrantes del elenco.