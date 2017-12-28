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La Kalle  / Chespirito

Chespirito

El Chapulín Colorado en su versión clásica interpretado por Chespirito tras el anuncio de su nueva película para cine
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El Chapulín Colorado salta de la televisión al cine; mostrará una faceta que pocos conocen

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Aparece video donde Florinda Meza golpea a Chespirito
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