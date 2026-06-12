Primer gol del Mundial 2026 lo hizo un colombiano; está esta es su historia

El delantero Julián Quiñones se convirtió en el autor del primer gol del certamen. El encuentro inaugural, disputado este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca, donde se enfrentaron México contra Sudáfrica. Donde solo se requirieron nueve minutos de juego para que el atacante, nacido en Colombia pero naturalizado mexicano, abriera la cuenta.

La jugada que rompió el celofán se originó a partir de una estrategia de presión alta ejercida por el conjunto dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre, lo que forzó un error en la salida de la defensa sudafricana.

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Tras una recuperación de balón clave por parte del mediocampista Erik Lira sobre Yaya Sithole, el balón quedó en posesión de Julián Quiñones. El delantero enganchó hacia el centro y sacó un potente remate desde el borde del área que venció la resistencia del guardameta Ronwen Williams, pasando el balón por debajo de sus piernas.



A lo largo del partido Julián Quiñones se consolidó como la figura del compromiso, llegando incluso a estrellar un remate en el poste en el minuto 42. Al punto que recibió el premio al mejor jugador del compromiso por parte del boxeador Canelo Álvarez.

El partido inaugural finalizó con una victoria de 2-0 para México, sellada con un segundo tanto de Raúl Jiménez. Con este triunfo, el anfitrión cumple con las expectativas iniciales en el Grupo A.

¿Quién es Julián Quiñones?

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Julián Andrés Quiñones Quiñones, de 29 años, es originario del municipio de Magüí Payán, Nariño, Colombia. Incluso representó a la Selección Colombia en categorías juveniles participando en el Sudamericano Sub-20 de 2017 y ganando la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

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Pese a esto, nunca recibió una convocatoria para el equipo mayor. Por lo cuál, ante la falta de llamados por parte del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo y su consolidación profesional en territorio azteca, el jugador optó por obtener la nacionalidad mexicana en 2023.

El delantero desarrolló gran parte de su carrera en la Liga MX, donde resalto con Atlas de Guadalajara al conquistar un bicampeonato y posteriormente se coronó en dos ocasiones con el Club América.

Actualmente, Julián Quiñones milita en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, donde a lo largo de la temporada lleva 33 goles en 34 partidos, superando en la tabla de goleadores a figuras de la talla de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.