La FIFA obligó a Haití a cambiar camisetas de marca colombiana a horas del Mundial

La FIFA genera polémica a las puertas de la Copa del Mundo. En una decisión que ha tomado por sorpresa al entorno del fútbol internacional, el máximo organismo regulador del deporte obligó a la Selección de Haití a retirar de urgencia su indumentaria oficial.

El conjunto caribeño, que viste una equipación diseñada y fabricada por una reconocida marca colombiana, se vio forzado a buscar alternativas de vestuario a solo escasas horas de debutar en la cita mundialista.

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La delegación haitiana había anunciado con orgullo su alianza con una firma de confección textil de Colombia, destacando la alta tecnología y el diseño exclusivo de sus prendas. Sin embargo, lo que prometía ser una vitrina internacional de prestigio para la industria de la moda deportiva sudamericana se transformó en una pesadilla logística.

Los uniformes ya estaban listos en los camerinos, pero la orden de la FIFA fue tajante y no admitió apelaciones.

¿Cuál es la insólita razón detrás de la censura de FIFA?

Tras la confusión inicial, se revelaron los motivos de la drástica sanción. La FIFA argumentó un estricto incumplimiento en el reglamento de equipaciones de las selecciones nacionales.

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La FIFA solicitó a Haití modificar parte de su camiseta oficial para el torneo de 2026 tras considerar que algunos elementos del diseño podrían interpretarse como un mensaje político, algo que está restringido por los reglamentos de equipamiento del organismo.

La medida impactó uno de los detalles más representativos del uniforme elaborado por la empresa colombiana Saeta. La prenda incluía una referencia a la Batalla de Vertières de 1803, un acontecimiento histórico que tuvo un papel fundamental en el camino hacia la independencia de Haití frente a Francia.

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Por qué FIFA obligó a Selección de Haití a cambiar camisetas antes del Mundial

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La propia Saeta confirmó los cambios a través de un comunicado divulgado este miércoles. Según explicó la compañía, la FIFA concluyó que ciertos componentes visuales del diseño podían generar interpretaciones distintas a las originalmente planteadas, por lo que solicitó realizar ajustes antes del inicio de la competencia.

Carrera contra el tiempo para el debut de Haití.

La exigencia del organismo dejó a los directivos de la federación haitiana en una posición crítica. Con los utileros trabajando a marchas forzadas, el cuerpo técnico y los jugadores tuvieron que concentrarse en el partido inaugural mientras se gestionaba un lote de camisetas genéricas de emergencia.