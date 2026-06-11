Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
CAUSA DE LA MUERTE DE COSTARRICENSE
FIFA HACE CAMBIAR CAMISETAS
¿SACAN A SHAKIRA DEL MUNDIAL?
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / La FIFA obligó a Haití a cambiar camisetas de marca colombiana a horas del Mundial

La FIFA obligó a Haití a cambiar camisetas de marca colombiana a horas del Mundial

La FIFA obligó a la Selección de Haití a cambiar sus camisetas hechas por una marca colombiana a horas de iniciar el Mundial. Descubre la insólita razón.

Por qué FIFA obligó a Selección de Haití a cambiar camisetas
Por qué FIFA obligó a Selección de Haití a cambiar camisetas
/Foto: AFP /Haití
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

La FIFA genera polémica a las puertas de la Copa del Mundo. En una decisión que ha tomado por sorpresa al entorno del fútbol internacional, el máximo organismo regulador del deporte obligó a la Selección de Haití a retirar de urgencia su indumentaria oficial.

El conjunto caribeño, que viste una equipación diseñada y fabricada por una reconocida marca colombiana, se vio forzado a buscar alternativas de vestuario a solo escasas horas de debutar en la cita mundialista.

Puedes leer: ¿Shakira se retira de la música después de Mundial 2026? La artista rompe el silencio

Te puede interesar

Inauguración del Mundial 2026: Momento en que logística saca a Shakira
Virales

Momento en que logística saca a Shakira tras su presentación; se 'enfarró'

Blessd y Dímelo Jara fueron imputados
Judiciales

Blessd y Dímelo Jara fueron imputados; Fiscalía pidió medida de aseguramiento

La delegación haitiana había anunciado con orgullo su alianza con una firma de confección textil de Colombia, destacando la alta tecnología y el diseño exclusivo de sus prendas. Sin embargo, lo que prometía ser una vitrina internacional de prestigio para la industria de la moda deportiva sudamericana se transformó en una pesadilla logística.

Los uniformes ya estaban listos en los camerinos, pero la orden de la FIFA fue tajante y no admitió apelaciones.

¿Cuál es la insólita razón detrás de la censura de FIFA?

Tras la confusión inicial, se revelaron los motivos de la drástica sanción. La FIFA argumentó un estricto incumplimiento en el reglamento de equipaciones de las selecciones nacionales.

Publicidad

La FIFA solicitó a Haití modificar parte de su camiseta oficial para el torneo de 2026 tras considerar que algunos elementos del diseño podrían interpretarse como un mensaje político, algo que está restringido por los reglamentos de equipamiento del organismo.

La medida impactó uno de los detalles más representativos del uniforme elaborado por la empresa colombiana Saeta. La prenda incluía una referencia a la Batalla de Vertières de 1803, un acontecimiento histórico que tuvo un papel fundamental en el camino hacia la independencia de Haití frente a Francia.

Publicidad

Por qué FIFA obligó a Selección de Haití a cambiar camisetas antes del Mundial
Por qué FIFA obligó a Selección de Haití a cambiar camisetas antes del Mundial

Puedes leer: Qué significa Siir Siir: La letra y traducción del himno del Mundial que superó a Shakira

La propia Saeta confirmó los cambios a través de un comunicado divulgado este miércoles. Según explicó la compañía, la FIFA concluyó que ciertos componentes visuales del diseño podían generar interpretaciones distintas a las originalmente planteadas, por lo que solicitó realizar ajustes antes del inicio de la competencia.

Carrera contra el tiempo para el debut de Haití.

La exigencia del organismo dejó a los directivos de la federación haitiana en una posición crítica. Con los utileros trabajando a marchas forzadas, el cuerpo técnico y los jugadores tuvieron que concentrarse en el partido inaugural mientras se gestionaba un lote de camisetas genéricas de emergencia.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mundial 2026

FIFA

Haití