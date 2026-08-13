Encuentran sin vida a los papás de Carlos Aponte; estaban desaparecidos tras el terremoto

Los organismos de socorro confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos familiares del periodista Carlos Aponte, tras el sismo de magnitud 7,4 que afectó al occidente de Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Arturo Aponte, padre del comunicador, e Ileana Giraldo Aponte, su sobrina de 11 años. Ambos fueron encontrados entre los escombros del edificio Torres del Limonar, ubicado en el sector Capri, al sur de Cali.

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Carlos Aponte, quien ha trabajado en medios como Noticias Caracol y Blu Radio, se desplazó desde Bogotá hasta la capital del Valle del Cauca para acompañar y supervisar las labores de búsqueda de sus familiares.



Según relató el periodista, su padre fue encontrado en una posición que evidenciaba un intento por proteger a la menor durante el colapso de la estructura. El comunicador explicó que una viga cayó sobre ambos en el momento del sismo y les provocó la muerte.

Los familiares se encontraban en un apartamento del tercer piso de la edificación, que contaba con cinco niveles. De acuerdo con las características del colapso, los pisos quedaron comprimidos y la vivienda terminó atrapada entre las placas del cuarto y segundo nivel.

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Carlos Arturo Aponte habría protegido a su nieta Iliana durante el colapso Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más comentó Carlos Aponte sobre la muerte de sus familiares?

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Se conoció que Ileana Giraldo se encontraba en la vivienda de sus abuelos debido a que no tenía clases ese lunes. Por su parte, el padre del periodista había celebrado recientemente 41 años de matrimonio con su esposa.

Tras el hallazgo de su padre y su sobrina, continúa la búsqueda de Stella Marín, madre del comunicador. Los organismos de rescate mantienen las labores en la zona cero para establecer su paradero, pues permanecía en el inmueble al momento del terremoto.

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El periodista también informó que sus dos mascotas, Juana y Thor, permanecen desaparecidas y aún no han sido localizadas entre los restos de la edificación.

Torres del Limonar es una de las estructuras residenciales que colapsaron en Cali como consecuencia del fuerte movimiento telúrico. En este mismo sector también se confirmó la muerte del padre de José Fernando Patiño, otro comunicador vinculado a medios nacionales.

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Las labores de remoción de escombros cuentan con la participación de brigadas internacionales, entre ellas los Topos Azteca de México, además del apoyo de voluntarios de la comunidad local.

Decreto 1172 de 2026: protocolos y jornadas laborales durante el luto nacional. Foto: Redes sociales

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A nivel nacional, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella declaró el estado de emergencia económica para atender la crisis provocada por el sismo. El balance oficial preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señala que el fenómeno natural ha dejado 265 personas muertas y 3.494 heridas.

Además, se reportan 496 personas desaparecidas y la destrucción total de más de 11.000 viviendas en 403 municipios del país.

Los organismos de socorro continúan trabajando contra el tiempo durante la denominada “ventana de vida”, correspondiente a las primeras 72 horas después del desastre, periodo considerado crítico para localizar posibles sobrevivientes bajo las estructuras colapsadas.