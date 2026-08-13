Fuerte temblor en Colombia hoy jueves 13 de agosto llegó a 4,2; van 4 sismos

Un nuevo temblor se registró este jueves 13 de agosto en Colombia, tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional y provocó graves afectaciones en varias regiones.
De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento se presentó a las 9:42 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,2*. El epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, una zona que continúa registrando actividad sísmica tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado lunes.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HTNfsBQW1y— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026