Fuerte temblor en Colombia hoy jueves 13 de agosto llegó a 4,2; van 4 sismos

Un nuevo temblor se registró este jueves 13 de agosto en Colombia, tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional y provocó graves afectaciones en varias regiones.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento se presentó a las 9:42 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,2*. El epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, una zona que continúa registrando actividad sísmica tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado lunes.