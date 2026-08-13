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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Fuerte temblor en Colombia hoy jueves 13 de agosto llegó a 4,2; van 4 sismos

Fuerte temblor en Colombia hoy jueves 13 de agosto llegó a 4,2; van 4 sismos

San José del Palmar, en el departamento del Chocó, volvió a registrar un movimiento sísmico este jueves. El evento tuvo una profundidad de 95 kilómetros

Mapa geográfico de Colombia emitido por el Servicio Geológico Colombiano con un círculo concéntrico rojo que señala el epicentro del temblor.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó nueva actividad sísmica este jueves 13 de agosto
Foto: imagen tomada de SGC
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Un nuevo temblor se registró este jueves 13 de agosto en Colombia, tres días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional y provocó graves afectaciones en varias regiones.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento se presentó a las 9:42 de la mañana y tuvo una magnitud de 4,2*. El epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, una zona que continúa registrando actividad sísmica tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado lunes.

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