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Ventana de oro: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir alguien atrapado tras un terremoto?

Conoce cuánto dura una persona bajo escombros según expertos y qué factores climáticos o estructurales sostienen la vida en un terremoto.

¿Cuánto dura una persona bajo escombros en un terremoto?
¿Cuánto dura una persona bajo escombros en un terremoto?
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Ante el colapso de edificios provocado por un terremoto, surge de inmediato una de las preguntas más humanas y desgarradoras: cuánto dura una persona bajo escombros.

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En esos momentos donde cada segundo se siente como una eternidad, la ciencia médica y la experiencia de los rescatistas nos recuerdan que el cuerpo humano tiene una capacidad de resistencia extraordinaria, manteniendo viva la llama de la esperanza.

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Históricamente, los protocolos de emergencia consideran las primeras 72 horas de un sismo como la 'ventana de oro'.

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Durante este periodo, la probabilidad de encontrar sobrevivientes es sumamente alta. Sin embargo, los analistas de desastres saben que este límite no es absoluto.

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Tras terremotos devastadores, se han registrado rescates milagrosos de personas tras 5, 10 o incluso más de 14 días de aislamiento total.

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Las variables críticas para resistir tras el sismo

Que una vida se sostenga bajo toneladas de concreto después de un terremoto depende de una combinación de factores físicos, ambientales y biológicos:

  1. El 'triángulo de la vida' y los espacios de aire: Cuando un edificio colapsa, el techo cae sobre los muebles pesados, dejando un vacío o espacio junto a ellos. Si la persona logra quedar en uno de estos huecos, evita el aplastamiento directo y conserva oxígeno para respirar.
  2. La batalla contra la deshidratación: El agua es el factor más estricto. Sin beber líquido, el tiempo límite de supervivencia ronda los 3 a 7 días. Sin embargo, la presencia de humedad por tuberías rotas o lluvias posteriores al sismo puede extender este tiempo de forma asombrosa.
  3. El clima y las temperaturas extremas: El clima posterior al sismo juega un papel crucial. Un calor sofocante acelera la deshidratación fatal, mientras que el frío extremo puede provocar hipotermia. Las temperaturas templadas son las que mejor preservan las funciones vitales.
  4. Inexistencia de traumas graves: Las personas que no sufren hemorragias ni el peligroso síndrome de aplastamiento (una complicación médica por compresión muscular prolongada) tienen mayores probabilidades de resistir el paso de los días.
  5. Control del pánico: Mantener la calma reduce los latidos del corazón y minimiza el consumo del oxígeno disponible en el espacio cerrado.
¿Cuánto dura una persona bajo escombros en un terremoto?
¿Cuánto dura una persona bajo escombros en un terremoto?

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El incansable esfuerzo de los rescatistas

Las brigadas internacionales y los binomios caninos (perros de rescate) no se rinden al cumplir el tercer día.

Con el uso de tecnología avanzada, como cámaras térmicas y micrófonos ultrasónicos, rastrean el más mínimo suspiro.

Puedes leer: ¿Causa sismos artificiales? La verdad detrás del Proyecto HAARP y los terremotos

Mientras existan canales de ventilación bajo las estructuras colapsadas, la búsqueda no debe detenerse.

Cada vida recuperada de las ruinas de un terremoto es un testimonio de que, incluso en la peor catástrofe, la resistencia humana desafía cualquier pronóstico.

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