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¿Ya pagaron? Así puedes consultar tu subsidio en Banco Agrario y SuperGIROS

Aprende a consultar tus pagos de subsidios en el Banco Agrario y SuperGIROS. Usa la ventanilla única y el RUI para saber si tienes dinero disponible.

Persona consultando en su celular los pagos de subsidios del Banco Agrario y SuperGIROS mediante la ventanilla única.
Así puedes consultar tu subsidio hoy en Banco Agrario y SuperGIROS
/Foto: /Logo SuperGIROS / Banco Agrario
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Si eres beneficiario de los programas sociales del Gobierno, es vital que sepas cómo revisar tus pagos de Banco Agrario o SuperGIROS.

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Millones de familias reciben incentivos como la Renta Ciudadana o la Devolución del IVA a través de estas entidades. Para facilitarte la vida, el Departamento Nacional de Planeación y Prosperidad Social han mejorado los canales digitales de atención.

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¿Cómo consultar si tengo giros disponibles?

La forma más rápida de verificar tu incentivo es de manera virtual.

Para el caso de SuperGIROS, la entidad cuenta con una herramienta llamada "Ya llegó mi giro".

Solo debes ingresar a su sitio web oficial, digitar tu tipo y número de documento, y el sistema te dirá de inmediato si tienes dinero acumulado por cobrar.

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Puedes leer: ¿No te sale el grupo del RUI? La verdadera razón del fallo en la Ventanilla Social

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Por otro lado, el Banco Agrario habilitó un link de consulta de subsidios específico. Al ingresar tu cédula, la plataforma te indicará si tu pago se realizará por modalidad de giro físico, mediante corresponsales bancarios, o si fue abonado directamente a tu cuenta de ahorros o billetera digital como BICO.

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La Ventanilla Social y el Registro Único de Ingresos (RUI)

Una de las grandes novedades tecnológicas es la Ventanilla social del DNP . Este portal unifica los trámites estatales para que no tengas que saltar de una página web a otra.

Desde allí, puedes conectarte con las bases de datos oficiales para seguir el estado de tus solicitudes.

A la par de esta herramienta, el sistema utiliza el RUI (Registro Único de Ingresos). El RUI es el modelo que reemplaza de forma gradual la manera en que se miden las condiciones socioeconómicas de los hogares.

Su meta es cruzar datos en tiempo real para que los subsidios de Prosperidad Social lleguen a quienes de verdad los necesitan, evitando colas y papeleos innecesarios.

Accede directamente a la página web autorizada a través del enlace de la Ventanilla Social DNP.
Accede directamente a la página web autorizada a través del enlace de la Ventanilla Social DNP.

Puedes leer: ¿Te suspendieron la ayuda? LINK para ver tus subsidios activos | Ventanilla Social

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Consejos para cobrar tu subsidio sin contratiempos

Para que tu proceso de cobro sea un éxito, sigue estas recomendaciones de seguridad:

  • No compartas tus datos: El proceso de consulta es gratuito y no requiere de intermediarios.
  • Verifica el canal de pago: Recuerda que si te corresponde por SuperGIROS, debes presentar tu cédula original en el punto de atención.
  • Usa los canales oficiales: Evita enlaces sospechosos que te lleguen por mensajes de texto o redes sociales. Entra siempre desde los buscadores a las páginas con terminación ".gov.co" o los sitios web verificados de los bancos.

Mantenerte informado sobre la Ventanilla Social DNP y actualizar tus datos en los registros del Gobierno te garantizará recibir tus transferencias monetarias a tiempo y sin errores.

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