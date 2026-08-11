Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
INTERNET GRATIS
EDIFICIOS TAMBALEAN
PROSPERIDAD SOCIAL: TERREMOTO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Economía  / Bancolombia cierra decenas de oficinas: estos son los cambios tras el fuerte sismo

Bancolombia cierra decenas de oficinas: estos son los cambios tras el fuerte sismo

La entidad financiera más grande del país activó protocolos de emergencia para evaluar su infraestructura y garantizar la seguridad de sus usuarios y empleados en las zonas afectadas tras el sismo

Mujer sorprendida frente a sucursal de Bancolombia tras el cierre de oficinas activado por el fuerte sismo en Colombia
Bancolombia activó protocolos de emergencia y anunció el cierre temporal de varias de sus oficinas tras el fuerte sismo en Colombia para evaluar la infraestructura
Foto montaje realizado por La Kalle; @jardinplaza e IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto provocó cambios en la atención presencial de Bancolombia. La entidad activó sus protocolos para revisar la seguridad de sus oficinas en las zonas más afectadas.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y generó daños materiales en diferentes regiones del país. Ante la emergencia, Bancolombia comenzó a verificar el estado de sus instalaciones, empleados y clientes.

Últimas noticias

Pantalla de computador mostrando el portal de la Ventanilla Social del DNP para consultar programas sociales en Colombia.
Economía

¿Te suspendieron la ayuda? LINK para ver tus subsidios activos | Ventanilla Social

Subsidio de arriendo por terremoto: Requisitos y cómo aplicar
Economía

¿Tu casa sufrió daños por el terremoto? Así accedes al subsidio de arriendo de emergencia

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: Bancolombia remata apartamentos en Medellín desde $90 millones; otras opciones en Bogotá

De las 563 sucursales que tiene la entidad en Colombia, 42 permanecerán cerradas temporalmente mientras avanzan las revisiones técnicas de seguridad estructural. La medida busca establecer cuáles instalaciones pueden atender nuevamente al público.

Mientras tanto, otras 46 oficinas ubicadas en las zonas afectadas continuarán abiertas. De esta manera, Bancolombia mantiene parte de su atención presencial disponible para las personas que necesiten realizar trámites durante la emergencia.

Te puede interesar:

que-pasara-con-las-deudas-de-nequi.jpg
Economía

¿Tienes un crédito con Nequi? Esto pasará con tu deuda tras el cambio

Pantalla de computador mostrando el portal de la Ventanilla Social del DNP para consultar programas sociales en Colombia.
Economía

¿Te suspendieron la ayuda? LINK para ver tus subsidios activos | Ventanilla Social

¿Qué oficinas de Bancolombia permanecerán cerradas?

Si necesitas realizar un trámite presencial, revisa primero si la sede que frecuentas aparece en el listado. Estas son las oficinas incluidas en el cierre temporal anunciado por Bancolombia:

  • Antioquia: Jardín y El Peñol.
  • Caldas: Supía, Banca Colombia Manizales, Riosucio, Fundadores Manizales, Aguadas, Anserma y El Cable.
  • Chocó: Quibdó e Istmina.
  • Quindío: Armenia Centro, Quimbaya, Montenegro y Unicentro Armenia.
  • Risaralda: Banca Colombia Pereira, Belén de Umbría, Dosquebradas, Plaza Bolívar Pereira y Victoria Plaza.
  • Valle del Cauca: Vipasa, Tequendama, Llanogrande Palmira, Villacolombia, Centro Comercial Único, Jardín Plaza, Yumbo, Cartago, Roldanillo, Calima, Santa Mónica, La Herradura, Jamundí, Caicedonia, Sevilla, Palmetto, Oeste, Chipichape, Astrocentro, Unicentro Cali, Éxito La Flora, Buenaventura, Bugalagrande, Banca Colombia Granada Cali, Banca Colombia Unicentro Cali y Avenida Roosevelt.

El cierre preventivo se concentra en departamentos como Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Las sedes permanecerán sin atención presencial mientras se determina si las instalaciones cumplen con las condiciones necesarias.

Publicidad

Puedes leer: ¿Tu casa sufrió daños por el terremoto? Así accedes al subsidio de arriendo de emergencia

Publicidad

¿Qué pasa con las transacciones de Bancolombia?

Además del cierre de las oficinas, la entidad anunció ajustes para algunas operaciones. En Armenia, Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Quibdó no se recibirán transacciones en cheque temporalmente.

Esta medida hace parte de los cambios operativos implementados durante la contingencia. Por eso, los clientes que necesiten realizar este tipo de trámite deberán tener en cuenta la restricción mientras continúan las revisiones en las zonas afectadas.

El cierre de algunas oficinas no significa que todos los servicios bancarios queden suspendidos. Bancolombia informó que sus canales digitales continuarán funcionando las 24 horas para facilitar las operaciones de sus clientes.

Te puede interesar:

¿Qué ayudas oficiales recibirán los damnificados?
Economía

Subsidios por el terremoto: esto anunció Abelardo de la Espriella | LINK de consulta

Retiros en Nequi: ¿seguirán funcionando los cajeros Bancolombia tras la independencia?
Economía

¿Se podrá retirar plata de Nequi en cajeros Bancolombia tras la separación?

Entre las alternativas disponibles están la app Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios. Estas opciones permiten realizar diferentes operaciones sin acudir directamente a una oficina.

Bancolombia también mantiene contacto con sus equipos de trabajo para brindarles acompañamiento y verificar su situación después del terremoto. La entidad busca garantizar que empleados y clientes permanezcan seguros durante la emergencia.

Publicidad

Si tienes dudas sobre los horarios o la operación de los servicios, puedes consultar directamente mediante la Sucursal Telefónica oficial. Esta alternativa permite obtener información sobre los cambios implementados durante la contingencia.

Relacionados

Bancolombia

Servicio

Temblor