Bancolombia cierra decenas de oficinas: estos son los cambios tras el fuerte sismo

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto provocó cambios en la atención presencial de Bancolombia. La entidad activó sus protocolos para revisar la seguridad de sus oficinas en las zonas más afectadas.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y generó daños materiales en diferentes regiones del país. Ante la emergencia, Bancolombia comenzó a verificar el estado de sus instalaciones, empleados y clientes.

Puedes leer: Bancolombia remata apartamentos en Medellín desde $90 millones; otras opciones en Bogotá



De las 563 sucursales que tiene la entidad en Colombia, 42 permanecerán cerradas temporalmente mientras avanzan las revisiones técnicas de seguridad estructural. La medida busca establecer cuáles instalaciones pueden atender nuevamente al público.



Mientras tanto, otras 46 oficinas ubicadas en las zonas afectadas continuarán abiertas. De esta manera, Bancolombia mantiene parte de su atención presencial disponible para las personas que necesiten realizar trámites durante la emergencia.

¿Qué oficinas de Bancolombia permanecerán cerradas?

Si necesitas realizar un trámite presencial, revisa primero si la sede que frecuentas aparece en el listado. Estas son las oficinas incluidas en el cierre temporal anunciado por Bancolombia:



Antioquia: Jardín y El Peñol.



Jardín y El Peñol. Caldas: Supía, Banca Colombia Manizales, Riosucio, Fundadores Manizales, Aguadas, Anserma y El Cable.



Supía, Banca Colombia Manizales, Riosucio, Fundadores Manizales, Aguadas, Anserma y El Cable. Chocó: Quibdó e Istmina.



Quibdó e Istmina. Quindío: Armenia Centro, Quimbaya, Montenegro y Unicentro Armenia.



Armenia Centro, Quimbaya, Montenegro y Unicentro Armenia. Risaralda: Banca Colombia Pereira, Belén de Umbría, Dosquebradas, Plaza Bolívar Pereira y Victoria Plaza.



Banca Colombia Pereira, Belén de Umbría, Dosquebradas, Plaza Bolívar Pereira y Victoria Plaza. Valle del Cauca: Vipasa, Tequendama, Llanogrande Palmira, Villacolombia, Centro Comercial Único, Jardín Plaza, Yumbo, Cartago, Roldanillo, Calima, Santa Mónica, La Herradura, Jamundí, Caicedonia, Sevilla, Palmetto, Oeste, Chipichape, Astrocentro, Unicentro Cali, Éxito La Flora, Buenaventura, Bugalagrande, Banca Colombia Granada Cali, Banca Colombia Unicentro Cali y Avenida Roosevelt.

El cierre preventivo se concentra en departamentos como Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Las sedes permanecerán sin atención presencial mientras se determina si las instalaciones cumplen con las condiciones necesarias.

Publicidad

Puedes leer: ¿Tu casa sufrió daños por el terremoto? Así accedes al subsidio de arriendo de emergencia

Acompañamos a las poblaciones afectadas por el reciente sismo. 🇨🇴



Temporalmente no prestaremos servicio en algunas de nuestras sucursales de las zonas impactadas. Conócelas aquí https://t.co/qNV9FA2anE



Queremos garantizar que nuestras operaciones en las oficinas sean seguras… pic.twitter.com/crJv7erYvB — Bancolombia (@Bancolombia) August 11, 2026

Publicidad

¿Qué pasa con las transacciones de Bancolombia?

Además del cierre de las oficinas, la entidad anunció ajustes para algunas operaciones. En Armenia, Manizales, Pereira, Cali, Buenaventura y Quibdó no se recibirán transacciones en cheque temporalmente.

Esta medida hace parte de los cambios operativos implementados durante la contingencia. Por eso, los clientes que necesiten realizar este tipo de trámite deberán tener en cuenta la restricción mientras continúan las revisiones en las zonas afectadas.

El cierre de algunas oficinas no significa que todos los servicios bancarios queden suspendidos. Bancolombia informó que sus canales digitales continuarán funcionando las 24 horas para facilitar las operaciones de sus clientes.

Entre las alternativas disponibles están la app Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas, los cajeros automáticos y los corresponsales bancarios. Estas opciones permiten realizar diferentes operaciones sin acudir directamente a una oficina.

Bancolombia también mantiene contacto con sus equipos de trabajo para brindarles acompañamiento y verificar su situación después del terremoto. La entidad busca garantizar que empleados y clientes permanezcan seguros durante la emergencia.

Publicidad

Si tienes dudas sobre los horarios o la operación de los servicios, puedes consultar directamente mediante la Sucursal Telefónica oficial. Esta alternativa permite obtener información sobre los cambios implementados durante la contingencia.

