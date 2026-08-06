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Bancolombia remata apartamentos en Medellín desde $90 millones; otras opciones en Bogotá

Si estás buscando estrenar vivienda o invertir, el banco habilitó su catálogo de inmuebles con precios inferiores al avalúo comercial. Descubre cómo filtrar las ofertas por ciudad.

Remate de viviendas Bancolombia: Apartamentos desde $90 millones.
Remate de viviendas Bancolombia: Apartamentos desde $90 millones.
Foto: Creada con IA y Bancolombia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

Los remates de viviendas se han convertido en una opción muy atractiva para quienes buscan inmuebles a precios competitivos, ya que muchas veces estos bienes se encuentran por debajo de su avalúo comercial.

Puedes leer: Bancolombia lanza catálogo con más de 4 mil inmuebles; hay desde $35 millones

Bancolombia cuenta con un catálogo propio de bienes nuevos y usados con opciones que se ajustan a diversos presupuestos, comenzando desde los $90 millones.

Lo mejor de este proceso es que tú mismo puedes gestionar la búsqueda de manera digital. La entidad ha dispuesto una plataforma especializada para centralizar estas ofertas, facilitando que el acceso a la información sea transparente y rápido para cualquier ciudadano interesado.

¿Cómo funcionan los remates de vivienda de Bancolombia y dónde ver las ofertas?

Para encontrar estas oportunidades, debes ingresar a la plataforma Tu360 Inmobiliario. Este sitio web funciona como un buscador avanzado donde puedes consultar las principales ofertas de vivienda a nivel nacional.

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La herramienta te permite ser muy específico en lo que buscas, ya que puedes filtrar los resultados por precio, ciudad o tipo de inmueble.

Es importante que sepas que en este catálogo no solo vas a encontrar casas o apartamentos. La oferta es variada e incluye:

  • Lotes para construcción.
  • Locales comerciales.
  • Oficinas.

Puedes leer: Subasta de casas y locales económicos cerca a Bogotá; hay propiedades desde $5 millones

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Al navegar por Tu360 Inmobiliario, podrás ver los detalles técnicos de cada propiedad. Además, si alguna te llama la atención, tienes la posibilidad de registrar tus datos directamente allí para recibir más información, e incluso puedes utilizar un simulador de crédito integrado para proyectar cómo quedarían tus cuotas.

Precios destacados por ciudad en 2026: Según el catálogo actual, estos son algunos de los precios de entrada para apartamentos usados en las principales ciudades:

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  • Medellín: Desde $90.701.300.
  • Barranquilla: Desde $98.000.000.
  • Bogotá: Ofertas desde los $100.000.000, $105.000.000 y $110.000.000.

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Foto: Bancolombia

¿Cuáles son los requisitos y plazos para financiar un remate con Bancolombia?

Una de las grandes ventajas de comprar directamente con la entidad es la facilidad para solicitar el crédito hipotecario sobre el mismo inmueble. Sin embargo, debes tener claros los topes de financiación que maneja el banco.

Por regla general, para una vivienda de Interés Social (VIS), el banco te puede prestar hasta el 80% del valor comercial. En cambio, si te interesa una vivienda NO VIS, la financiación llega hasta el 70%.

En cuanto a los plazos y condiciones de edad, el banco establece lo siguiente:

  • Edad permitida: Se otorga crédito a personas entre los 18 y 75 años.
  • Plazos en pesos: Las obligaciones pueden ir desde los 5 hasta los 20 años.
  • Plazos en UVR: Puedes financiar tu vivienda desde los 5 hasta los 30 años.

Para que te hagas una idea clara de la inversión, hablemos de números reales. Si decides comprar un apartamento de $90.701.300 (como los disponibles en Medellín) y tienes 34 años, al solicitar un crédito a 20 años en pesos, tu cuota mensual fija se situaría aproximadamente en $873.481.

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Esta cifra te permite planificar mejor tus finanzas y entender que la cuota de una vivienda propia puede ser similar o incluso inferior a un arriendo mensual en muchas zonas del país.

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