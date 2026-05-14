Subasta de casas desde $5 millones en Colombia; también hay lotes y locales

Si alguna vez has soñado con tener tu propio negocio, un terreno para construir o finalmente mudarte a tu casa propia, esta información te va a interesar muchísimo.

En Colombia existe una entidad llamada CISA (Central de Inversiones S.A.), la cual está vinculada directamente al Ministerio de Hacienda, y actualmente tiene abiertas diversas convocatorias para que cualquier ciudadano pueda adquirir bienes inmuebles a través de un proceso de venta pública o subasta.

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Lo más llamativo de estas ofertas no es solo la variedad, sino los precios de entrada, pues se pueden encontrar propiedades con bases que arrancan desde los $5 millones de pesos.



Esto representa una oportunidad única para inversionistas o familias que buscan capitalizar sus ahorros en activos reales.

¿Qué inmuebles hay en la subasta del CISA?

Para que te hagas una idea de lo que hay en el mercado, la plataforma del CISA muestra opciones que se ajustan a todos los bolsillos y necesidades.

Aquí te detallamos algunos de los ejemplos más interesantes que están disponibles actualmente:

Para emprendedores : Un local en Villavicencio (Meta) con un área de 3 m² por un valor de $5.443.200. Ideal para un pequeño punto de atención o servicio.

: Un local en Villavicencio (Meta) con un área de 3 m² por un valor de $5.443.200. Ideal para un pequeño punto de atención o servicio. Vivienda en Cundinamarca: Una casa en Chía de 49 m² por $217.289.600. Una ubicación privilegiada cerca de la capital.

Una casa en Chía de 49 m² por $217.289.600. Una ubicación privilegiada cerca de la capital. Un apartamento en Medellín de 52.47 m² con un precio de $137.080.537.

Un apartamento en Cúcuta de 65.64 m² por $198.061.100.

Lotes para construir : Un lote de vivienda en Chiquinquirá (Boyacá) de 64 m² por $49.755.456.

: Un lote de vivienda en Chiquinquirá (Boyacá) de 64 m² por $49.755.456. Grandes superficies: Una bodega en Cartagena de 1112 m² (con una participación del 1.88%) por $26.534.895.

Una bodega en Cartagena de 1112 m² (con una participación del 1.88%) por $26.534.895. Espacios amplios: Una casa en Manizales (Caldas) de 64.46 m² por $306.298.100.

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Paso a paso para participar en las subastas del CISA

Participar es más sencillo de lo que parece, pero requiere que sigas unos pasos específicos en su plataforma digital:

Ingresa al portal oficial: Debes visitar la página web del CISA y buscar el banner que dice “Apartamentos, casas, bodegas, entre otros” y hacer clic en la opción 'Compre aquí'. Explora las ofertas: Utiliza los filtros para encontrar lo que buscas según tu presupuesto y la ciudad de tu interés. Regístrate: Si encuentras algo que te guste, deberás pulsar el botón 'Quiero comprar'. Si no tienes una cuenta, el sistema te pedirá registrarte para iniciar sesión y formalizar tu interés. Proceso de compra: Una vez registrado, podrás iniciar los trámites respectivos para participar formalmente en la adquisición del inmueble.

Es importante mencionar que este tipo de procesos se suma a otras iniciativas de vivienda en el país, como las ferias del Fondo Nacional del Ahorro o los diversos subsidios que ofrece el gobierno para diferentes sectores de la población.

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¿Qué es el CISA?

El CISA es una institución cuyo objetivo principal es comprar, comercializar y administrar todo tipo de inmuebles y carteras que pertenecen a entidades públicas, organismos autónomos o ramas de la Constitución Política.

Básicamente, cuando el Estado tiene propiedades que ya no utiliza o que han pasado a su poder, el CISA se encarga de ponerlas nuevamente en el mercado para que los colombianos puedan aprovecharlas.

La oferta es realmente variada y abarca desde casas y apartamentos hasta lotes, fincas, bodegas y locales comerciales.

Gracias a su portal web, el proceso es transparente y permite que personas de cualquier parte del país consulten las opciones disponibles utilizando filtros por ubicación, tipo de inmueble o la entidad pública que oferta la propiedad.

