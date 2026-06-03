Presentador de Noticias Caracol cuenta cómo salió del clóset; tuvo una relación de 5 años

Pablo Arango, reconocido periodista y abogado, quien actualmente es uno de los rostros de Noticias Caracol Ahora, durante una entrevista a Revista Vea habló sobre cómo ha sido el proceso con su orientación, en especial, porque está cerca de cumplir diez años que hizo público esta situación con sus familiares y su círculo cercano.

Según relató en la entrevista, este identificó su atracción por los hombres desde los 12 años; sin embargo, las expectativas sociales lo llevaron a mantener su realidad en reserva por más de una década. Al punto que aceptó tener relaciones heterosexuales durante varios años.

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Tanto es así, que confesó que su vínculo más significativo fue un noviazgo que se extendió por más de cinco años, el cual incluyó planes de convivencia en Bogotá e incluso proyectos de matrimonio. No obstante, esta contradicción entre su vida pública y su insatisfacción, lo llevaron a vivir un periodo de depresión.



El momento decisivo ocurrió cuando, junto a su entonces novia, creyeron que se convertirían en padres debido a un retraso en ella. Pablo Arango confesó que llegó a considerar mantener su secreto para asumir la paternidad, pero tras descartarse el embarazo y cancelarse los planes de mudanza de su pareja, decidió terminar la relación.

“Simplemente le dije: 'no quiero estar contigo, no te amo lo suficiente'”, explicó, omitiendo en ese instante la razón de fondo para no herir más a su expareja.

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¿Cómo reveló su orientación Pablo Arango?

Posteriormente, comentó que en el año 2016, un mes después de la ruptura, viajó a su ciudad natal para reunirse con sus padres y su hermana. Irónicamente, su familia lo esperaba con la idea de que anunciaría que iba a ser padre. Sino, fue en este momento donde anunció su orientación.

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Ante esto, la reacción de sus papás tuvo varios matices. Mientras su madre reaccionó inicialmente con llanto y asombro, su padre le brindó un mensaje de respaldo total: “Si tú hoy a los 25 años estás decidiendo contarnos esto, es porque de verdad lo sientes y no tenemos nada que recriminarte”, recordó.

Posteriormente comentó que poco después, su madre reafirmó su afecto mediante una emotiva carta de disculpas por su reacción inicial. Actualmente, el periodista reside en Bogotá junto a su pareja, Gabriel, un experto en finanzas con quien mantiene una relación sentimental estable desde hace tres años.