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Presentador de Noticias Caracol cuenta cómo salió del clóset; tuvo una relación de 5 años

El periodista comentó cómo fue su proceso de aceptación, tanto a nivel personal como familiar, y cuál fue la reacción de sus seres queridos al conocer la noticia.

Pablo Arango revela cómo le contó su orientación a su familia
Presentador de Noticias Caracol cuenta cómo salió del clóset; tuvo una relación de 5 años
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

Pablo Arango, reconocido periodista y abogado, quien actualmente es uno de los rostros de Noticias Caracol Ahora, durante una entrevista a Revista Vea habló sobre cómo ha sido el proceso con su orientación, en especial, porque está cerca de cumplir diez años que hizo público esta situación con sus familiares y su círculo cercano.

Según relató en la entrevista, este identificó su atracción por los hombres desde los 12 años; sin embargo, las expectativas sociales lo llevaron a mantener su realidad en reserva por más de una década. Al punto que aceptó tener relaciones heterosexuales durante varios años.

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Tanto es así, que confesó que su vínculo más significativo fue un noviazgo que se extendió por más de cinco años, el cual incluyó planes de convivencia en Bogotá e incluso proyectos de matrimonio. No obstante, esta contradicción entre su vida pública y su insatisfacción, lo llevaron a vivir un periodo de depresión.

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El momento decisivo ocurrió cuando, junto a su entonces novia, creyeron que se convertirían en padres debido a un retraso en ella. Pablo Arango confesó que llegó a considerar mantener su secreto para asumir la paternidad, pero tras descartarse el embarazo y cancelarse los planes de mudanza de su pareja, decidió terminar la relación.

“Simplemente le dije: 'no quiero estar contigo, no te amo lo suficiente'”, explicó, omitiendo en ese instante la razón de fondo para no herir más a su expareja.

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¿Cómo reveló su orientación Pablo Arango?

Posteriormente, comentó que en el año 2016, un mes después de la ruptura, viajó a su ciudad natal para reunirse con sus padres y su hermana. Irónicamente, su familia lo esperaba con la idea de que anunciaría que iba a ser padre. Sino, fue en este momento donde anunció su orientación.

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Ante esto, la reacción de sus papás tuvo varios matices. Mientras su madre reaccionó inicialmente con llanto y asombro, su padre le brindó un mensaje de respaldo total: “Si tú hoy a los 25 años estás decidiendo contarnos esto, es porque de verdad lo sientes y no tenemos nada que recriminarte”, recordó.

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Posteriormente comentó que poco después, su madre reafirmó su afecto mediante una emotiva carta de disculpas por su reacción inicial. Actualmente, el periodista reside en Bogotá junto a su pareja, Gabriel, un experto en finanzas con quien mantiene una relación sentimental estable desde hace tres años.

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