Yailin La Más Viral perdió un bebé y reveló detalles de la dolorosa situación

Yailin La Más Viral reconocida cantante dominicana cautivo a sus seguidores tras revelar, a través de sus redes sociales, que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Al punto que confirmó haber sufrido la pérdida de un embarazo, el cuál estaba llevando de forma privada.

El anuncio se produjo a través de sus historias de Instagram, donde Yailin La Más Viral compartió una serie de videos que dejaron al descubierto un proceso de gestación avanzado. Al punto que en una de las imágenes se le puede observar acariciando su vientre mientras viajaba en un vehículo, y otra donde una hija suya le da un beso al vientre.

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Sin embargo, el tono de las publicaciones cambió drásticamente al incluir un mensaje que confirmaba el triste desenlace. “Íbamos a ser tres, Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”. Con estas palabras, Yailin dejó claro que el embarazo no llegó a término de la mejor manera.



Una vez se confirmó esta noticia sus seguidores quedaron sorprendidos, ya que la dominicana no había dado indicios previos de estar esperando un segundo hijo. Según los informes, las imágenes publicadas mostraban prendas y ángulos que evidenciaban lo avanzado que estaba el proceso de gestación, lo que sugiere que la artista logró ocultar su estado por mucho tiempo.

¿Quién era el padre del bebé de Yailin La Más Famosa?

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Hasta el momento, la artista no ofreció detalles adicionales sobre las causas o las circunstancias exactas en las que ocurrió la pérdida, ni ha especificado la fecha del suceso, lo que genera una gran incertidumbre por parte de sus seguidores más fieles y también de su circulo cercano debido a esta situación.

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Por otro lado, la identidad del padre del bebé tampoco ha sido confirmada por la cantante. Cabe recordar que Yailin es madre de Cattleya, fruto de su mediático matrimonio con el rapero puertorriqueño Anuel AA. Tras su separación y un posterior romance con Tekashi 6ix9ine, la dominicana había confesado recientemente encontrarse nuevamente enamorada y en una relación sentimental.

En los últimos meses, diversos medios la vincularon sentimentalmente con un joven barbero conocido como Yoankistylee, aunque ninguno ha validado públicamente un embarazo conjunto. Esto, mientras sus fanáticos compartieron varios mensajes de solidaridad por la cantante en este complicado momento.