Subsidio para trabajadores colombianos que pocos aprovechan; lo da la EPS

Seguramente, como muchos trabajadores en Colombia, te esfuerzas cada día por cumplir con tus metas laborales, pero quizás has notado que tu vista ya no es la misma. Lo que muchos no saben es que el sistema de salud colombiano contempla apoyos que van más allá de una consulta general.

Entre estos beneficios poco conocidos, pero de gran utilidad, se encuentra el acceso a gafas formuladas y ayudas visuales.

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Este beneficio es fundamental porque el uso de lentes correctivos no es solo una cuestión de comodidad, sino una herramienta necesaria para mejorar tu calidad de vida y asegurar que puedas desempeñar tus actividades cotidianas sin inconvenientes.



Si estás afiliado a una Entidad Promotora de Salud (EPS), tienes la posibilidad de recibir este auxilio siempre que cuentes con una orden médica que certifique que realmente necesitas los lentes.

¿Cómo acceder al beneficio de gafas formuladas en las EPS?

Lo primero que debes entender es que este auxilio no es un regalo aleatorio, sino que se encuentra plenamente contemplado dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Este mecanismo es el que regula cómo los afiliados pueden acceder a lentes y otros apoyos ópticos sin que esto represente un gasto imprevisto en su bolsillo.

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Para iniciar el proceso, no basta con ir a cualquier óptica de centro comercial. El acceso a este beneficio depende estrictamente de un diagnóstico médico y del cumplimiento de los protocolos de tu entidad de salud.

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La cobertura del PBS consiste en la entrega física de las gafas formuladas o el apoyo visual que el profesional determine, por lo que no recibirás un desembolso de dinero en efectivo, sino el elemento que necesitas para ver bien.

Si te interesa aprovechar esta ayuda, el primer paso que debes dar es solicitar una cita médica en tu EPS para que un especialista en salud visual realice una valoración completa. Es este profesional quien emitirá la fórmula vigente con las características técnicas de la corrección que tus ojos requieren.

¿Qué requisitos se necesitan para el subsidio de lentes del PBS?

Una vez que tengas la fórmula médica en la mano, el proceso administrativo es bastante directo, pero requiere que seas organizado con tus documentos. No olvides que la cobertura solo se activa con la autorización médica expresa.

Cuando ya cuentes con la prescripción del especialista, debes dirigirte a una de las ópticas autorizadas por tu EPS. Allí deberás presentar una serie de documentos básicos que normalmente incluyen:

Tu documento de identidad original.

La historia clínica donde conste la valoración visual.

La fórmula médica vigente expedida por el especialista de la red de la EPS.

La orden médica correspondiente para el suministro de los lentes.

Es importante que sepas que este beneficio está diseñado especialmente para trabajadores y afiliados que presentan dificultades de visión que impactan su desempeño laboral o su vida diaria.

Por ello, el acceso estará siempre sujeto a que el especialista determine la necesidad real de la corrección visual. Al seguir estos pasos y cumplir con los requisitos de la entidad, podrás obtener tus gafas formuladas como parte de tus derechos dentro del sistema de salud en Colombia.