Alerta en Colombia por amputaciones derivadas al consumo de tusi: "Daños irreversibles"

Si sales de fiesta en Colombia, es probable que hayas escuchado hablar del tusi, esa sustancia de color llamativo que circula en discotecas y ambientes universitarios.

Sin embargo, lo que quizás no sepas es que podrías estar consumiendo un "experimento químico" altamente peligroso. Recientemente, las autoridades de salud de Medellín encendieron las alarmas tras reportar que 18 personas sufrieron afectaciones graves en su salud después de consumir tusi mezclado.

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Lo más preocupante de esta situación es la gravedad de las consecuencias. Según Natalia López, secretaria de Salud de Medellín, uno de estos pacientes presentó complicaciones tan severas que fue necesaria la amputación de uno de sus miembros inferiores.



Siete de los afectados requirieron atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), evidenciando que no se trata de un simple malestar pasajero, sino de una crisis de salud pública.

¿Qué contiene el tusi y por qué es tan peligroso para la salud?

Debes entender que, hoy en día, el tusi no es una droga con una fórmula definida. Aunque históricamente se asociaba al 2C-B, los análisis actuales muestran que lo que se vende en las calles es una mezcla ilegal de composición cambiante.

En Colombia, la base suele ser la ketamina, a la cual le añaden MDMA (éxtasis), cafeína, colorantes e incluso benzodiacepinas.

La peligrosidad radica en que un lote nunca es igual a otro debido a su fabricación artesanal y la falta de controles. Esto significa que, cada vez que alguien consume tusi, se expone a sustancias desconocidas.

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Expertos de la organización Échele Cabeza señalan que este cóctel puede generar procesos de isquemia y necrosis, especialmente cuando se combina con otros químicos o se consume de forma crónica.

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De hecho, la situación es tan crítica que algunos especialistas ya califican al tusi como el "basuco de la generación de centennials".

¿Qué relación hay entre la xilacina y las amputaciones en consumidores?

Una de las hipótesis más fuertes que manejan los investigadores para explicar las amputaciones es la presencia de xilacina, un potente sedante y relajante muscular de uso veterinario.

Aunque todavía no hay evidencia que establezca una causalidad directa en todos los casos colombianos, la xilacina ya ha sido identificada en al menos 10 muestras analizadas entre 2024 y 2026 en el país.

En lugares como Estados Unidos, la relación entre la xilacina y la necrosis (muerte del tejido) está ampliamente documentada, siendo una de las principales causas de pérdida de extremidades en consumidores de otras drogas adulteradas.

Además de la xilacina, se investiga el impacto del levamisol, un antiparasitario veterinario hallado frecuentemente en la cocaína, que puede causar vasculitis cutánea y muerte de tejidos.

La Asociación Colombiana de Medicina Vascular ha alertado sobre la llegada de pacientes jóvenes y aparentemente sanos con complicaciones vasculares severas vinculadas a estas sustancias.

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El problema es que el tusi genera un efecto vasoconstrictor que, sumado a los adulterantes tóxicos, corta el flujo sanguíneo hacia las extremidades, provocando daños que, en el peor de los casos, terminan en el quirófano para una amputación.