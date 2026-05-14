Experto revela si es bueno tener relaciones por atrás: “Debe tener más cuidado”

El reconocido proctólogo y doctor roncoso puso sobre la mesa un tema que genera muchas dudas en especial para las parejas, el cuál es tener intimidad por atrás, ante esto, el especialista comentó en El Klub de La Kalle y respondió la verdad sobre este acto, desmintiendo mitos que hay alrededor.

Inicialmente, el doctor Troncoso explicó que no se trata de algo "malo" por naturaleza, pero sí requiere un cuidado extremo porque, anatómicamente, esa zona tiene una función distinta. Según el experto, "el problema es que el ano no está diseñado para eso y hay otros órganos para eso”.

Puedes leer: La razón por la que no se debe usar el celular en el baño: “Van a terminar con algo peor”



Tanto es así que comentó que este acto de intimidad está mal dicho, debido a que el órgano en cuestión mide 4 centímetros en los hombres y 2 en las mujeres. Por lo tanto, la mayor parte sucede en el recto, destacó el especialista, mientras los panelistas estaban sorprendidos.



El Dr. Troncoso fue muy enfático en esto: "tiene que estar bien lubricado, muy bien lubricado porque este no tiene lubricación". La mucosa es extremadamente delicada y no está diseñada para el trauma de la fricción de la misma manera que la zona de enfrente de las mujeres.



¿Qué recomendaciones hace el doctor Troncoso para este tipo de intimidad?

Sumado a lo anterior mencionó que si no hay una lubricación adecuada o si se es muy brusco, se pueden producir heridas graves. "Con una mínima fricción se puede raspar la mucosa y se puede producir una fisura", advirtió el doctor, comparando el dolor cómo si le apagaran un cigarrillo en una zona sensible.

Puedes leer: El error que cometes al lavarte la cara: experta revela cuántas veces debes hacerlo

Para el doctor Troncoso, el uso del condón no es negociable en este tipo de relaciones y no solo para evitar enfermedades comunes. El experto señaló que el preservativo protege a ambas partes de riesgos que pocos mencionan, tanto para el receptor como también para el activo.

Publicidad

Finalmente, el especialista recomendó mantener una comunicación constante durante el acto. Es fundamental tener "avisos para que si la cosa se está poniendo muy fuerte avisar 'Oye, ¿me estás lastimando?'". El dolor no debe normalizarse, ya que es la señal de que algo se está lesionando.

Publicidad

Mira también: ¡CUIDADO! Por qué NO debes usar el CELULAR en el BAÑO: El riesgo de que se "SALGA EL RECTO"