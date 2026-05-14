¿Qué es una lipólisis láser? El procedimiento que rodea el caso de Yulixa

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza en Bogotá no solo generó preocupación por la investigación que adelantan las autoridades, sino que también volvió a poner bajo la lupa uno de los procedimientos estéticos más mencionados en redes sociales durante los últimos años: la lipólisis láser.

La mujer de 52 años ingresó a un centro estético del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, para realizarse este procedimiento. Sin embargo, después de la intervención comenzaron las alertas luego de que sus familiares perdieran completamente el contacto con ella.

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Desde entonces, miles de personas comenzaron a preguntarse qué es realmente una lipólisis láser, cómo funciona y qué cuidados deben existir antes y después de realizarla.



¿Qué es una lipólisis láser?

La lipólisis láser es un procedimiento estético utilizado para reducir grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. A diferencia de otros tratamientos más invasivos, este método utiliza energía láser para romper células de grasa acumuladas debajo de la piel.

Generalmente se realiza en zonas como abdomen, brazos, espalda, piernas, cintura o papada.

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El procedimiento busca que la grasa se vuelva líquida para facilitar posteriormente su eliminación natural o extracción dependiendo de la técnica utilizada.

Aunque muchas personas la confunden con una liposucción tradicional, la lipólisis láser suele ser presentada como una alternativa menos invasiva y con tiempos de recuperación más cortos.

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Sin embargo, especialistas recuerdan constantemente que sigue siendo un procedimiento médico y no algo menor como muchas veces se muestra en redes sociales.

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Cuidados antes y después de una lipólisis láser

Uno de los puntos más importantes alrededor de este tipo de procedimientos son precisamente los cuidados médicos y el seguimiento posterior.

Antes de realizarse una lipólisis láser, normalmente los pacientes deben someterse a exámenes médicos para descartar problemas cardíacos, respiratorios o alteraciones de salud que puedan generar riesgos durante la intervención.

También suele recomendarse evitar ciertos medicamentos y mantener controles médicos previos.

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Después del procedimiento, muchas personas experimentan inflamación, dolor moderado, sensibilidad y aparición de moretones en las zonas tratadas.

Por eso, generalmente los especialistas indican reposo, hidratación constante, uso de fajas especiales y controles posteriores para vigilar la evolución del paciente.

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Riesgos y complicaciones que pueden presentarse en una lipólisis láser

Aunque la lipólisis láser suele promocionarse como un procedimiento menos invasivo, especialistas recuerdan que no está libre de riesgos y que requiere vigilancia médica adecuada antes, durante y después de la intervención.

Entre las complicaciones que pueden presentarse están infecciones, inflamación excesiva, reacciones a medicamentos o anestesia, acumulación de líquidos, dificultades respiratorias, sangrado y alteraciones en la recuperación.

También pueden aparecer mareos, debilidad intensa o cambios físicos repentinos que requieren atención inmediata. Por esa razón, las autoridades de salud insisten en la importancia de verificar que el lugar cuente con permisos, equipos adecuados y personal capacitado para atender cualquier emergencia durante el procedimiento.