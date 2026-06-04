Así funcionará TransMilenio durante el Festival Popular al Parque 2026 en Bogotá

Si eres amante del despecho y la música de banda, prepárate porque Bogotá ya tiene todo listo para la tercera edición del Festival de Música Popular al Parque 2026. Esta iniciativa de la Alcaldía de Bogotá busca promover la cultura y el arte a través de uno de los géneros más escuchados en Colombia.

A diferencia de otros años, donde la cita era en septiembre o noviembre, este 2026 el evento se traslada al 6 y 7 de junio.

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El escenario elegido para recibir a miles de asistentes es el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde durante dos días podrás disfrutar de una nómina que incluye talentos distritales, nacionales e internacionales. Aquí te cuento todo lo que necesitas saber para que tu experiencia sea perfecta.

¿Cómo llegar al Parque Simón Bolívar para el Festival Popular al Parque?

Para que no tengas excusas y llegues a tiempo a ver a tus artistas favoritos, TransMilenio ha dispuesto una logística especial. Se confirmó que habrá al menos 34 rutas de TransmiZonal (SITP) operando en sus horarios habituales para facilitar tu llegada y salida del evento.

Estas rutas circularán principalmente por las dos vías de acceso más importantes al parque: la Avenida Carrera 68 y la Calle 53. Si prefieres utilizar el sistema troncal, las estaciones de TransMilenio más cercanas donde operarán los servicios habituales son:

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Movistar Arena.

7 de agosto.

Salitre El Greco.

CAN British Council.

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Ten en cuenta que el festival se desarrolla en el Parque Simón Bolívar y contarás con estas opciones de transporte para moverte de manera segura por la ciudad. ¡Ya tienes la programación y las rutas, solo te falta programarte para vivir lo mejor de la música popular en Bogotá!.

¿Quiénes se presentan en el Festival Popular al Parque 2026?

La programación para este fin de semana está cargada de grandes nombres y sorpresas para los seguidores del género. El sábado 6 de junio, la música comenzará a sonar desde las 2:00 p.m. con Bryan Camacho, seguido por Joan Hernández (2:50 p.m.), Dareska (3:40 p.m.) y Sebastián Ayala (4:20 p.m.).

El cierre de la primera jornada estará de lujo: Pipe Jaime (5:25 p.m.), Hernán Gómez (6:15 p.m.), la "reina de la tecnocarrilera" Marbelle a las 7:20 p.m., y el gran final con Los Tucanes de Tijuana a las 8:30 p.m..

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Para el domingo 7 de junio, la jornada inicia más temprano, a la 1:30 p.m. con Daniel Merak. Durante la tarde podrás ver a Óscar Roa (2:20 p.m.), Kristian Camilo (3:10 p.m.), Luisito Muñoz (4:00 p.m.) y Francy (5:00 p.m.).

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El remate del festival estará a cargo de Banda Siete (6:05 p.m.), Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey (7:00 p.m.) y un cierre muy especial a las 8:20 p.m. con la Banda El Aventurero.

Este último acto será un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, el recordado artista de música popular que lamentablemente falleció el pasado 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo.