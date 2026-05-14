Dai Dai de Shakira ya salió: letra, video y traducción de la canción del Mundial 2026

Shakira volvió a encender las redes sociales con el lanzamiento oficial de Dai Dai, el tema musical con el que acompañará la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto al artista nigeriano Burna Boy.
Desde su estreno en la noche del 14 de mayo, miles de personas comenzaron a buscar la letra completa, el video oficial y la traducción de la canción que ya promete convertirse en uno de los himnos deportivos más comentados del año.
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La barranquillera vuelve así al escenario mundialista después de varios años siendo una de las voces más recordadas del fútbol internacional. El nuevo sencillo mezcla ritmos africanos, sonidos pop y frases en inglés y español que rápidamente comenzaron a viralizarse entre fanáticos de la música y del deporte.
El lanzamiento también coincidió con otra noticia que revolucionó a los seguidores de la artista: Shakira hará parte del primer gran show musical de entretiempo en una final del Mundial, donde compartirá escenario con figuras internacionales como Madonna y BTS.
Así es el video oficial de “Dai Dai”
El videoclip oficial fue grabado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, uno de los escenarios más históricos del fútbol mundial.
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En las imágenes aparece Shakira acompañada por un enorme grupo de bailarines vestidos con colores inspirados en diferentes banderas de países que participarán en la Copa Mundial 2026.
Además, dentro de la producción aparecen varios balones icónicos utilizados en mundiales anteriores como Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, junto al nuevo balón “Trionda” diseñado para Norteamérica 2026.
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Letra completa, video y traducción de Dai Dai de Shakira
Inglés
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Knew from the day you were born
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Here in this place, you belong
You’ve been this brave all along
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What broke you once made you strong
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Dai, dai, we go, dale, ale, let’s go
Español
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Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
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Supe desde el día en que naciste
Que aquí es donde perteneces
Has sido valiente todo este tiempo
Lo que una vez te rompió te hizo fuerte
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
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Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
Dai, dai, vamos, dale, ale, vamos
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¿Qué significa “Dai Dai”?
Aunque no tiene una traducción exacta, “Dai Dai” funciona como un grito de ánimo inspirado en diferentes expresiones internacionales usadas en el fútbol. La canción mezcla palabras como “dale”, “allez” y “let’s go” para transmitir energía de estadio y unión mundialista.
Letra de DAI DAI COMPLETA de Shakira
[Intro: Shakira]
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
[Refrain: Shakira, Shakira & Burna Boy]
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's go
[Verse 1: Burna Boy & Shakira]
Come follow your desire
Where there's a will, there's a way
You are the owner of that fire
No one can take it away
Sweat and blood to writе your storyThat is how you paved the wayYou're about to rеach the gloryOnly one step away
[Pre-Chorus: Burna Boy & Shakira, Both]
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it allJust do it again
Now you got to believe, I believe'Cause you know what it takes
To be living my dream
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[Chorus: Shakira & Burna Boy, Shakira]
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
[Vers3 2: Shakira & Burna Boy]
Energy is contagious, you know
And it never fails no, no
No one's getting tired, I know
'Cause you got that fire, ayo
Dream a little higher, let's go, let's go, let's go
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[Bridge: Shakira]
Ayo
Ayo
[Verse 3: Burna Boy, Burna Boy & Shakira]
We've taken all that our hearts can hold
We can't hold on to the past no more (Mmm)
From the dirt and the tears, we make gold
We are more than flesh and bones
[Pre-Chorus: Shakira & Burna Boy, Both]
All the highs and lows (Highs and lows)
All the tears and the pain
You been there through it all, been through it allJust do it again
Now you got to believe (I believe)
'Cause you know what it takes
To be living my dream
At the top of your game
[Chorus: Burna Boy & Shakira]
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale, no olvide' lo que vales
Juega como tú sabes
Como tú sabe'
[Verse 4: Shakira & Burna Boy]
Pelé, Maradona, Maldini, Romário
Cristiano Ronaldo
El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká
Messi, Mbappé, Salah
Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia
US, England, Germany, France
South Africa, España, México, Japan
Korea, Netherlands
[Bridge: Shakira & Burna Boy]
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
Oh-eh-oh-eh, eh-oh-eh
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[Refrain: Shakira & Burna Boy, Both]
Knew from the day you were born
Here in this place, you belong
You've been this brave all along
What broke you once made you strong (Ow)
Dai, dai, ikou, dale, allez, let's goDai, dai, ikou, dale, allez, let's goDai, dai, ikou, dale, allez, let's goDai, dai, ikou, dale, allez, let's go