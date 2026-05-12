Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿FILTRAN LISTA DE LA TRICOLOR?
CONCIERTO GRATIS DE MALUMA
NICOLÁS MADURA EN SU CELDA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Maluma anuncia concierto gratis: así puedes registrarte para ver al “Pretty Boy”

Maluma anuncia concierto gratis: así puedes registrarte para ver al “Pretty Boy”

Maluma confirmó concierto gratis para presentar “Loco x Volver”. Conoce cómo conseguir las entradas, dónde registrarte y qué requisitos debes cumplir.

Maluma dará concierto gratis en Medellín
Maluma dará concierto gratis en Medellín
/Foto: Maluma - Instagram
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Maluma sorprendió a sus seguidores con un anuncio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El cantante paisa confirmó que realizará un concierto completamente gratis en Medellín el próximo 14 de mayo para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum “Loco x Volver”, uno de los proyectos musicales más esperados por sus fanáticos.

Puedes leer: Maisak, Feid y Maluma sacan Te Entiendo Remix: Letra completa y video

La noticia generó una verdadera locura entre quienes sueñan con ver al artista en vivo sin pagar entrada. Sin embargo, aunque el evento no tendrá costo, sí habrá un proceso obligatorio para poder ingresar al show.

Te puede interesar

  1. Prelista de Colombia para el Mundial 2026
    Prelista de Colombia para el Mundial 2026
    /Foto: AFP
    Deportes

    Filtran la que sería la prelista de la Selección Colombia para el Mundial de 2026

  2. Video e imagen de Nicolás Maduro arrodillado en una celda
    Video e imagen de Nicolás Maduro arrodillado en una celda
    /Foto: AFP/ Redes sociales
    Internacional

    La verdad detrás del video de Maduro arrodillado en su celda con una Biblia: ¿pide perdón?

La organización confirmó que las personas interesadas deberán registrarse previamente y obtener una boleta válida a través de la plataforma oficial de TuBoleta. Es decir, no bastará con llegar al lugar del evento, ya que únicamente podrán entrar quienes tengan entrada confirmada.

Desde que Maluma hizo el anuncio, miles de usuarios comenzaron a preguntar cómo conseguir las boletas gratis y cuáles serán los pasos para asegurar un cupo en el concierto.

¿Cómo conseguir entradas gratis para el concierto de Maluma?

Según la información entregada por la organización, las entradas gratuitas estarán disponibles únicamente mediante registro previo en la página oficial de TuBoleta.

Publicidad

Para acceder a las boletas, las personas deberán tener un correo asociado a la aplicación TuBoleta Pass, ya que el sistema utilizará esa información para validar el ingreso.

El proceso ha generado bastante expectativa debido a la alta demanda que se espera para el evento. Muchos seguidores del cantante antioqueño ya están atentos a la apertura oficial del registro para intentar asegurar su entrada.

Publicidad

La recomendación principal es ingresar únicamente por los canales oficiales y evitar enlaces compartidos por terceros en redes sociales para prevenir inconvenientes o información falsa.

Hasta el momento, Maluma no ha revelado todos los detalles del espectáculo, pero sí confirmó que será una celebración especial alrededor de “Loco x Volver”, el nuevo álbum con el que busca volver a conectar con diferentes etapas de su carrera musical.

Entradas gratis para el concierto de Maluma en Medellín: fecha y registro
Entradas gratis para el concierto de Maluma en Medellín: fecha y registro

El concierto de Maluma tendrá restricciones y medidas especiales

La organización del evento también entregó varias recomendaciones importantes para quienes logren obtener entrada.

Una de las principales medidas es que el concierto será únicamente para mayores de edad. Además, se confirmó que existirán controles de seguridad estrictos en el ingreso.

Entre los elementos restringidos aparecen bebidas alcohólicas externas, objetos cortopunzantes, aerosoles inflamables, drones, armas y sustancias no permitidas.

Puedes leer: Así fue el inicio de la gira de despedida de Galy Galiano en Bogotá

Publicidad

También se recomendó a los asistentes utilizar transporte público, especialmente el Metro de Medellín, debido a las limitaciones de parqueaderos en los alrededores de la zona donde se realizará el evento.

La expectativa alrededor del concierto sigue creciendo en redes sociales, donde miles de seguidores han reaccionado emocionados por la posibilidad de asistir gratis a un show del artista colombiano.

Publicidad

Maluma continúa siendo uno de los cantantes latinos más escuchados a nivel internacional y cada lanzamiento suyo suele generar gran movimiento entre fanáticos.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Maluma

Medellín

Lanzamientos musicales