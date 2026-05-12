Maluma anuncia concierto gratis: así puedes registrarte para ver al “Pretty Boy”

Maluma sorprendió a sus seguidores con un anuncio que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

El cantante paisa confirmó que realizará un concierto completamente gratis en Medellín el próximo 14 de mayo para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum “Loco x Volver”, uno de los proyectos musicales más esperados por sus fanáticos.

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La noticia generó una verdadera locura entre quienes sueñan con ver al artista en vivo sin pagar entrada. Sin embargo, aunque el evento no tendrá costo, sí habrá un proceso obligatorio para poder ingresar al show.



La organización confirmó que las personas interesadas deberán registrarse previamente y obtener una boleta válida a través de la plataforma oficial de TuBoleta. Es decir, no bastará con llegar al lugar del evento, ya que únicamente podrán entrar quienes tengan entrada confirmada.

Desde que Maluma hizo el anuncio, miles de usuarios comenzaron a preguntar cómo conseguir las boletas gratis y cuáles serán los pasos para asegurar un cupo en el concierto.

¿Cómo conseguir entradas gratis para el concierto de Maluma?

Según la información entregada por la organización, las entradas gratuitas estarán disponibles únicamente mediante registro previo en la página oficial de TuBoleta.

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Para acceder a las boletas, las personas deberán tener un correo asociado a la aplicación TuBoleta Pass, ya que el sistema utilizará esa información para validar el ingreso.

El proceso ha generado bastante expectativa debido a la alta demanda que se espera para el evento. Muchos seguidores del cantante antioqueño ya están atentos a la apertura oficial del registro para intentar asegurar su entrada.

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La recomendación principal es ingresar únicamente por los canales oficiales y evitar enlaces compartidos por terceros en redes sociales para prevenir inconvenientes o información falsa.

Hasta el momento, Maluma no ha revelado todos los detalles del espectáculo, pero sí confirmó que será una celebración especial alrededor de “Loco x Volver”, el nuevo álbum con el que busca volver a conectar con diferentes etapas de su carrera musical.

Entradas gratis para el concierto de Maluma en Medellín: fecha y registro

El concierto de Maluma tendrá restricciones y medidas especiales

La organización del evento también entregó varias recomendaciones importantes para quienes logren obtener entrada.

Una de las principales medidas es que el concierto será únicamente para mayores de edad. Además, se confirmó que existirán controles de seguridad estrictos en el ingreso.

Entre los elementos restringidos aparecen bebidas alcohólicas externas, objetos cortopunzantes, aerosoles inflamables, drones, armas y sustancias no permitidas.

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También se recomendó a los asistentes utilizar transporte público, especialmente el Metro de Medellín, debido a las limitaciones de parqueaderos en los alrededores de la zona donde se realizará el evento.

La expectativa alrededor del concierto sigue creciendo en redes sociales, donde miles de seguidores han reaccionado emocionados por la posibilidad de asistir gratis a un show del artista colombiano.

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Maluma continúa siendo uno de los cantantes latinos más escuchados a nivel internacional y cada lanzamiento suyo suele generar gran movimiento entre fanáticos.