Prosperidad Social definió fecha para pago de Renta Ciudadana en junio y Devolución de IVA

Si estás esperando el apoyo económico de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, te traigo excelentes noticias.

Debes estar muy pendiente, porque el tiempo vuela y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ya definió cuándo empezará a rodar el dinero de este tercer ciclo.

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La asignación de estos recursos no es al azar; depende directamente del grupo en el que estés clasificado y de un riguroso cruce de datos entre entidades públicas y privadas para asegurar que el dinero llegue a quien realmente lo necesita.

¿Cómo consultar con cédula si soy beneficiario de Renta Ciudadana?

Para que no te quedes con la duda de si tu hogar recibirá el pago este mes, el proceso de consulta es muy sencillo y lo puedes hacer desde tu celular o computador. Aquí te explico paso a paso cómo usar el link oficial:

Primero, entra a la página web de Prosperidad Social. Una vez allí, busca la pestaña que dice 'Programas' y elige la opción 'Renta ciudadana'. Verás un aviso destacado o banner que dice: 'Consulte aquí si su hogar es beneficiario de Renta Ciudadana en la línea de Valoración del Cuidado'. Haz clic ahí. Se abrirá una ventana de consulta donde deberás ingresar tus datos personales: elige tu tipo de documento, escribe el número de identificación y tu fecha de nacimiento. No olvides completar la verificación de seguridad (el famoso reCAPTCHA) y finalmente presiona el botón 'Consultar'.

El sistema te mostrará de inmediato si eres beneficiario activo, cuántos ciclos has reclamado y si tienes algún cobro pendiente de meses anteriores.

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¿Cuándo inician los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en junio?

Saca tu calendario y marca esta fecha: el tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana, que también incluye a los beneficiarios de la Devolución del IVA, está programado para iniciar el miércoles 3 de junio de 2026.

Esta fecha fue establecida en el cronograma oficial publicado por Prosperidad Social desde finales de abril, y aunque siempre puede haber ajustes por disponibilidad de recursos, hasta el momento la entidad mantiene el compromiso de iniciar ese día.

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Pero no solo te programes para junio. El cronograma completo para el resto del año 2026 ya es público, permitiéndote organizar tus finanzas con antelación.

Las fechas clave que debes tener en el radar son: el 23 de julio, el 28 de octubre y, finalmente, el 9 de diciembre. Recuerda que cumplir con las fechas es vital, ya que el DPS utiliza estos plazos para mantener el orden en la dispersión de los recursos a nivel nacional.