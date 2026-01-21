La Kalle Devolución del IVA
Devolución del IVA
Devolución del IVA es una compensación económica para los hogares en situación de pobreza.
Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario
Consulta aquí el link oficial para saber si eres beneficiario de la Devolución del IVA 2026. Paso a paso, cómo verificar con tu cédula en Prosperidad Social.
Devolución del IVA 2026: fechas clave, requisitos y quiénes siguen recibiendo el subsidio
Conoce los requisitos, grupos del Sisbén priorizados y fechas estimadas de pago de la Devolución del IVA en 2026. Guía clara y actualizada para beneficiarios en Colombia.