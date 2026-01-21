En vivo
Devolución del IVA es una compensación económica para los hogares en situación de pobreza.

  • Link para consultar la Devolución del IVA 2026
    Link para consultar la Devolución del IVA 2026
    /Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Link oficial para consultar Devolución del IVA 2026: así puedes ver si eres beneficiario

    Consulta aquí el link oficial para saber si eres beneficiario de la Devolución del IVA 2026. Paso a paso, cómo verificar con tu cédula en Prosperidad Social.

  • Requisitos y fechas del subsidio Devolución del IVA 2026
    Requisitos y fechas del subsidio Devolución del IVA 2026
    Foto: IA
    Información de servicio

    Devolución del IVA 2026: fechas clave, requisitos y quiénes siguen recibiendo el subsidio

    Conoce los requisitos, grupos del Sisbén priorizados y fechas estimadas de pago de la Devolución del IVA en 2026. Guía clara y actualizada para beneficiarios en Colombia.

