Juan Carlos Pinzón explica por qué le dijo a Petro “HP” y da detalles inéditos

En los últimos días Juan Carlos Pinzón estaba siendo tema de conversación, debido a un video en donde este decide llamar “HP” al presidente Gustavo Petro. Pero ojo, que el exministro tiene su propia interpretación: para él, Petro es un "honorable presidente", sin embargo, lo menciona en un contexto diferente.

Tanto es así que para el Klub de La Kalle, Pinzón decidió explicar los motivos para referirse al mandatario nacional de esa forma, además mencionó que esta reacción se debió al ver cómo el Gobierno manejó el dolor de una familia colombiana, esto en relación al caso de Kevin Acosta.

Puedes leer: Juan Carlos Pinzón da a conocer su talento oculto y deja a todos sorprendidos: ¿cantar?



"Esa reacción fue muy directa... en el momento en que vi cómo maltrataron a la mamá del niño Kevin Acosta". Para el exministro, la actitud de Petro y de su ministro de salud frente a una madre en luto fue la gota que derramó el vaso, clasificándolos de "groseros", afirmando que no soportó dichas palabras.



Según Pinzón, quien ostenta la máxima investidura del país debe tener una fibra humana distinta: "Si uno es presidente de la nación... tiene que comportarse como el padre de todos los colombianos... tiene que ser esa persona que de alguna manera si hay un dolor usted está ahí de primero para afrontarlo".



¿Qué más comentó Juan Carlos Pinzón sobre este caso?

Sumado a esto, explicó que en la crianza colombiana prima la solidaridad y la humildad, valores que, según él, brillaron por su ausencia en ese episodio del mandatario nacional en su momento. "Nunca podemos perder la humanidad ni la humildad", recalcó con firmeza.

Puedes leer: El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia

Juan Carlos Pinzón mencionó un panorama oscuro del país bajo la actual administración, mencionando lo que él llama "la peor crisis de seguridad en 30 años" y un deterioro en las relaciones internacionales donde Colombia pasó de ser el mejor aliado a entrar "por la puerta de atrás" en Estados Unidos. Con este discurso de "anticaos", Pinzón justifica su dureza verbal como una defensa de la institucionalidad y del orden que, según él, se ha perdido.

Publicidad

Por otro lado, el exministro también aprovechó la entrevista para revelar otros aspectos de su vida personal, como que es fanático de Millonarios y del Real Madrid, y que una de sus pasiones es ver fútbol, aunque reconoce que no es bueno practicándolo. Asimismo, explicó que su verdadero talento es “mandar”, ya que no sabe bailar ni hacer videos con máscaras de perro.

Publicidad

Mira también: