El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia

Daniel Quintero pasó por los El Klub de La Kalle y reveló varios puntos que haría por Colombia en el caso de llegar a ser presidente además compartió su visión en materia de entretenimiento y el turismo en que podría ocurrir en el país en el caso de ganar. Esto basándose en su experiencia como alcalde de Medellín.

El exmandatario de Medellín, recordó que implementó estrategias para atraer grandes espectáculos a esta ciudad, el hoy candidato presidencial prometió que, de llegar a la Casa Nariño, el país se convertiría en el epicentro de las giras mundiales de los artistas más importantes del planeta.

Puedes leer: Daniel Quintero revela cuántos millones de pesos está gastando en su campaña presidencial



Quintero recordó cómo Medellín logró atraer a agrupaciones como RBD, aplicando una táctica de negociación agresiva que incluía beneficios tributarios y facilidades en el uso de los escenarios deportivos. "Si hacen los cuatro conciertos aquí no les cobro el estadio... terminaba quitándole los conciertos a las otras ciudades", explicó sobre aquella experiencia.



Por lo cual, en caso de una eventual presidencia, planea escalar este modelo a nivel nacional, ofreciendo garantías a los promotores para que Colombia sea una parada obligatoria en Latinoamérica con el fin de impulsar el turismo y la cultura en el país.



¿Qué artistas traerá Daniel Quintero si llega a la Presidencia?

Dicha propuesta sorprendió a los integrantes de la mesa, al punto que le preguntaron al exmandatario de Medellín qué artistas específicos le gustaría traer al país, ante esto no dudó en mencionar nombres de talla mundial. "Traería otra vez a Madonna, por ejemplo... y uno que no haya venido, Adele podría ser", aseguró.

Puedes leer: "Estás aburrido de estar vivo, ome": Daniel Quintero a vendedores ambulantes

De igual forma, comentó que su estrategia no se basa solo en el gusto musical, sino en una visión económica de "experto negociador" como se nombra él mismo en la entrevista, en donde el Estado juega un papel activo en la captación de estos eventos para reactivar el turismo y la economía.

Publicidad

El precandidato enfatizó que traer artistas internacionales es parte de un plan más grande para vender la marca país. "Uno tiene que vender su país; Colombia en turismo tiene un potencial de un tamaño... Lo que necesitamos es que la gente venga a todo el país", señaló Daniel Quintero.

Publicidad

De igual forma, Quintero afirmó que con esta propuesta, busca conectar con el público joven y demostrar que su visión de gobierno incluye una apuesta fuerte por la economía naranja y el posicionamiento internacional de Colombia.

Mira la entrevista completa