VIDEO: Daniel Quintero boleteará a empresaria que señala de robarle el celular en la ANDI

La controvertida presencia del precandidato presidencial Daniel Quintero en el congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en Cartagena fue escenario no solo de una protesta política, sino también de un insólito incidente personal: la aparente pérdida de su teléfono móvil.

Daniel Quintero relató a los micrófonos de El Klub de La Kalle cómo, en medio de la agitación que caracterizaron su irrupción en el evento de la ANDI, su celular desapareció.



La primera impresión, y lo que inicialmente se difundió, fue que "Se me robó el celular allá en la Andy".

Este incidente ocurrió mientras Quintero se encontraba en un congreso al que, según sus declaraciones, no fue invitado debido a un "acto de censura".

Su propósito al irrumpir en el evento era, entre otras cosas, denunciar la venta de carbón colombiano al ejército de Israel y la supuesta exclusión política por parte de la ANDI.



Daniel Quintero dice tener en video a mujer que lo robó

Quintero explicó que su teléfono cayó al piso y que la clave para recuperarlo no fue una búsqueda exhaustiva, sino una afortunada coincidencia:

"Afortunadamente una de las cámaras de mi equipo de los voluntarios pues que me estaban filmando con sus celulares dejó ver quién y qué señora, qué empresaria había cogido el celular".

Esta grabación, captada por sus propios voluntarios que documentaban su acción de protesta, se convirtió en la pieza central para desenmascarar el misterio.

Con la evidencia visual en mano, el equipo de Daniel Quintero no dudó en confrontar a la mujer. Según el relato del precandidato, se acercaron a ella y le afirmaron directamente:

"Señora usted tiene el celular de nosotros". La reacción inicial de la implicada fue de negación, un intento de desmentir lo obvio: "Ella trató de negarlo".

Sin embargo, la verdad se impuso gracias a la tecnología. Ante la irrefutable evidencia del video, la negación se volvió insostenible. Quintero lo describió con claridad: "le mostramos el video y tuvo que entregar el celular".

Durante la entrevista con El Klub de La Kalle, le preguntaron la identidad de la persona que había recogido el teléfono. Aunque Daniel Quintero no reveló el nombre en el momento, hizo una promesa que ha generado gran expectativa: "vamos a publicar el video".

